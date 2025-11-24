कहां से आया था रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर? आरोपित ने बताई पूरी कहानी, अलीगढ़ पुलिस और जीआरपी ने ली राहत की सांस
अलीगढ़ पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से पता चला कि उसने मालगोदाम से सिलेंडर चुराया था। ट्रेन आने के कारण उसने सिलेंडर ट्रैक पर फेंक दिया। आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। रविवार को उसे जेल भेजा जाएगा।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली-हावड़ा ट्रैक पर खाली एलपीजी गैस सिलेंडर डालने वाले को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपित सिलेंडर चुराकर ले जा रहा था। ट्रैक पर करते समय ट्रेन के आने के चलते वह सिलेंडर को ट्रैक पर फेंककर भाग गया। रेलवे सुरक्षा बल से लेकर सिविल पुलिस व एटीएस आदि एजेंसियों ने इससे राहत की सांस ली है। रविवार को उसे जेल भेजा जाएगा।
सीसीटीवी कैमरे और लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को मिली सफलता
आजमगढ़ से चलकर दिल्ली जाने वाली गाड़ी संख्या 12225 कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन 16 नवंबर की सुबह 5:20 बजे अलीगढ़ से गुजर रही थी। सीमा फाटक व जेल पुल के मध्य खंभा संख्या 1328/ 17-19 रेलवे ट्रैक पर एक खाली एलपीजी गैस सिलेंडर पड़ा मिला। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ी। इस मामले में पेट्रोलमैन कुलदीप गुप्ता की ओर से बन्नादेवी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। किसी बड़ी आशंका के चलते रेलवे सुरक्षा टीम, सिविल पुलिस के साथ एटीएस भी जांच में जुट गई थी।
माल गोदाम सिटी साइड से ट्रक किया था सिलेंडर चोरी, भागते समय छूटा
पुलिस टीम ने आसपास के 60 से अधिक सीसीटीवी देखे। चाय वाले, ढकेल वाले, दुकानदार सहित आसपास के 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि एक युवक मालगोदाम सिटी साइड से छोटा सिलेंडर लेकर आता दिखा था। ट्रैक पार कर वह खाली हाथ दिखा। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार शुक्रवार को युवक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शहंशाहबाद निवासी तालिब बताया।
नशा करता है आरोपित
पुलिस को पूछताछ में बताया कि मालगोदाम की सिटी साइड पर खड़े रहने वाले ट्रकों के पास से यह सिलेंडर चोरी किया था। वह नशा करता है। जब वह ट्रैक पार कर रहा था, तब पीछे से ट्रेन आने पर सिलेंडर उसके हाथ से छूट गया था। वह ट्रैक से उछलकर दूसरी ओर आया तो सामने से ट्रैक पर वंदे भारत आ गई। आरोपित के बयान के बाद सिटी साइड से सिलेंडर चोरी होने की पुष्टि भी पुलिस ने की। पहले भी वह चोरी में जेल जा चुका है। आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था।
