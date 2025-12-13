Aligarh News: एक और ढाबा पर थूक लगाकर रोटी सेंकी! चांद होटल की जांच की मांग
अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में एक ढाबे पर थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़-पलवल हाईवे पर लालपुर मोड़ स्थित चांद ढाबा नामक होटल का य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक बार फिर ढाबे में थूक लगाकर तंदूरी रोटी सेकने का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसकी शिकायत पर पुलिस भी पहुंची। लोग जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
चांद ढाबा होटल की जांच
मामला टप्पल क्षेत्र के अलीगढ़-पलवल हाईवे पर लालपुर मोड़ का बताया जा रहा है। यहां चांद ढाबा नाम से होटल है। वीडियो में तंदूरी में रोटी सेकने वाला शख्स सेंकने से पहले रोटी में थूकता दिख रहा है। इस मामले को लेकर लोगों ने जब आपत्ति जताई तो मामला पुलिस की संज्ञान में आया। कोई हंगामा न हो इसलिए पुलिस मौके पर भी पहुंची। हालांकि लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग उठाई है।
घर से जेवरात चोरी
अलीगढ़। एक घर से चोरों ने जेवरात पर कर दिए। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गांधीपार्क क्षेत्र के छावनी के गली नंबर नौ निवासी मीना देवी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते दिनों घर में सफाई कराई थी। इसकी जिम्मेदारी दीपावली पर रंगाई पुताई करने वाले सुरजीत को दी थी। वह अपने साथ एक और व्यक्ति को इस काम के लिए घर पर लाया था।
बताया कि टांढ़ पर स्टील के तमेड़ी वर्तन में उनके सोने के दो मंगलसूत्र, चांदी की दो कमरबंद, दो तोड़ियां रखी थीं। काम करने के बाद अपना हिसाब लेकर आरोपित चले गए। बाद में पता चला कि ये जेवरात गायब हैं। इस मामले की तहरीर थाने देने गए तो कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।