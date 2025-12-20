अलीगढ़ में तैयार हो रहीं माघ मेला की स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज से पहुंचीं Aligarh

संदीप सक्सेना, अलीगढ़। अगले प्रयागराज में शुरू होेने वाले माघ मेला को लेकर रेलवे के अधिकारी तैयारियों मेें जुटे हुए हैं। मेला के लिए प्रयागराज से ट्रेनें अलीगढ़ पहुंच चुकी हैं। इन ट्रेनों को हाथरस, सासनी व महरावल आदि स्टेशनों पर खड़ा किया है।

ट्रेनों के कोच, इंजन, ब्रेक सिस्टम व बिजली की व्यवस्था को तकनीकी इंजीनियर दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। पुराने उपकरणों को बदला भी जा रहा है। इसके अलावा मेला के अलीगढ़ से आधा दर्जन विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।



प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला को लेकर उत्तर मध्य रेलवे तैयारियां में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि माघ महीने में संगम नगरी में स्नान करने से मन और कर्म की शुद्धता हो जाती है। मेला में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अलीगढ़ से संगम नगरी पहुंचेंगे। 15 फरवरी तक चलने वाले मेला के लिए उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज द्वारा आधा दर्जन ट्रेनें अलीगढ़ भेजी गई हैं।

इन ट्रेनों को हाथरस जंक्शन, सासनी स्टेशन व महरावल स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। ट्रेनों में कोई तकनीकी कमी न रहे इसके लिए अलीगढ़ जंक्शन के कैरिज एंड वैगन विभाग के अधिकारी व तकनीशियन जुटे हुए हैं। अलीगढ़ जंक्शन पर प्रयागराज लिच्छवी एक्सप्रसे, प्रयागराज एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस, नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, कालका मेल आदि ट्रेनों के ठहराव हैं।



माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा को जारी किया टोल फ्री नंबर

उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज के मंडल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल व वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन के नेतृत्व में यात्रियों एवं तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 4199 139 जारी किया है। इसके माध्यम से यात्री एकीकृत काल सेंटर से विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तीर्थयात्रियों की इनकमिंग काल पर प्राप्त प्रश्नों का समाधान प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा 20 दिसंबर से किया जाएगा।

प्रयागराज में स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा संबंधी जानकारी, रेलवे स्टेशनों से मेला क्षेत्र तक पहुचने के मार्गों की जानकारी, मेला क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं, स्नान पर्वों की तिथियां व प्रयागराज जिले के आसपास स्थित तीर्थस्थलों एवं प्रमुख मंदिरों की जानकारी व रेलवे कैंप कार्यालय आदि की जानकारी श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे।