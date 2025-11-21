माघ मेला को लेकर रेलवे की तैयारी पूरी, 3 जनवरी से बदले हुए स्टेशनों से चलेंगी 12 से ज्यादा ट्रेनें

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रयागराज में तीन जनवरी से होने वाले माघ मेला को लेकर एक दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनें बदले हुए रूटों से चलेंगी। इसके लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है। उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि तीन जनवरी से शुरू होने वाला माघ मेल 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक दर्जन यात्री ट्रेनें बदले हुए स्टेशन व अलग रूट से चलेंगी।

ट्रेन संख्या 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली सूबेदारगंज स्टेशन से दो जनवरी से 17 फरवरी तक 2026 को रात 10:15 बजे चलेगी। ट्रेन संख्या 12418 नई दिल्ली-प्रयागराज का संचालन एक जनवरी से 16 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन से होगा। ट्रेन संख्या 22438 आनंद विहार टर्मिनल- प्रयागराज सूबेदारगंज से 12 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा।