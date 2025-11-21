Language
    माघ मेला को लेकर रेलवे की तैयारी पूरी, 3 जनवरी से बदले हुए स्टेशनों से चलेंगी 12 से ज्यादा ट्रेनें

    By Sandeep Saxena Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:34 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला के लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनें 3 जनवरी से 15 फरवरी तक बदले हुए रूटों से चलेंगी। कई ट्रेनों का संचालन सूबेदारगंज स्टेशन से होगा, जिससे यात्रियों को माघ मेला में पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रयागराज में तीन जनवरी से होने वाले माघ मेला को लेकर एक दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनें बदले हुए रूटों से चलेंगी। इसके लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है।

    उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि तीन जनवरी से शुरू होने वाला माघ मेल 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक दर्जन यात्री ट्रेनें बदले हुए स्टेशन व अलग रूट से चलेंगी।

    ट्रेन संख्या 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली सूबेदारगंज स्टेशन से दो जनवरी से 17 फरवरी तक 2026 को रात 10:15 बजे चलेगी। ट्रेन संख्या 12418 नई दिल्ली-प्रयागराज का संचालन एक जनवरी से 16 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन से होगा। ट्रेन संख्या 22438 आनंद विहार टर्मिनल- प्रयागराज सूबेदारगंज से 12 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा।

    ट्रेन संख्या 12506 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या का संचालन सूबेदारगंज स्टेशन से दो जनवरी से 17 फरवरी तक होगा। ट्रेन संख्या 12324 बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाडमेर का ठहराव सूबेदारगंज स्टेशन से होगा।

    ट्रेन संख्या 12488 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी एक्सप्रेस का संचालन दो जनवरी से 17 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन से होगा। ट्रेन संख्या 12323 हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव सूबेदारगंज स्टेशन से दो जनवरी से 13 फरवरी तक होगा।