फेसबुक से दोस्ती... झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भेजकर तुड़वाया रिश्ता
अलीगढ़ के क्वार्सी क्षेत्र में एक युवती फेसबुक के जाल में फंस गई। एटा के राहुल नामक युवक ने दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाए और शादी का वादा किया, फिर दुष्कर्म किया। जब युवती का रिश्ता तय हुआ, तो उसने वीडियो मंगेतर को भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। क्वार्सी क्षेत्र की एक युवती को पहले एटा के युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर जाल में फंसाया। अश्लील वीडियो बना लिए। शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया। आरोपित ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने के साथ उस लड़के पास भी भेज दिए जिससे युवती की शादी होने वाली थी। जिससे उसका रिश्ता टूट गया। युवती ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरेापित को जेल भेज दिया।
क्वार्सी क्षेत्र की युवती को एटा के युवक ने फंसाया था जाल में
क्वार्सी थाना क्षेत्र के एक इलाके की युवती ने मुकदमे में कहा है कि करीब एक साल पहले फेसबुक पर एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र निवासी राहुल राजपूत से दोस्ती हुई। एक-दूसरे को नंबर दिया, जिसके बाद बात होने लगीं। राहुल ज्यादातर वीडियो काल करता था। विश्वास के लिए उसने अपने फोटो भेजे। महिला ने भी अपने फोटो भेज दिए। वीडियो कॉल के माध्यम से उसने महिला की अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया।
शादी का दिया झांसा, किया दुष्कर्म, लड़का पक्ष को भेज दिए वीडियो
प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती को आरोपित ने धमकाया। धमकी दी कि अगर मुझसे बात नहीं करोगी तो वीडियो प्रसारित कर कर दूंगा। युवती ने दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया तो आरोपित ने अश्लील वीडियो होने वाले पति को भेज दिए। जिससे वहां से भी रिश्ता टूट गया। आरोपित राहुल को जेल भेज दिया।
