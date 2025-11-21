अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक, 3.10 करोड़ के विकास कार्यों पर बनी रूपरेखा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ब्लॉक कार्यालय में शुक्रवार को क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक आयोजित की गई। ब्लाक प्रमुख हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रधानों, बीडीसी सदस्यों व अधिकारियों की उपस्थिति में 3.10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में बरौली विधायक जयवीर सिंह, छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह व इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी भी शामिल हुए। प्रधान व बीडीसी ने इनका जोरदार स्वागत किया। बैठक की शुरुआत में एडीओ पंचायत नागेंद्र प्रताप ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी।

कृषि विभाग के धर्मपाल सिंह ने किसानों को सरकारी गोदाम निर्माण पर अनुदान व कृषि यंत्रों की सब्सिडी के बारे में बताया। समाज कल्याण विभाग से नीतू उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों के शादी अनुदान को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।