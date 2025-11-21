अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक, 3.10 करोड़ के विकास कार्यों पर बनी रूपरेखा
अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में 3.10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। विधायकों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि विभाग ने किसानों को सब्सिडी और अनुदान के बारे में बताया, जबकि समाज कल्याण विभाग ने विवाह अनुदान में वृद्धि की घोषणा की।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ब्लॉक कार्यालय में शुक्रवार को क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक आयोजित की गई। ब्लाक प्रमुख हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रधानों, बीडीसी सदस्यों व अधिकारियों की उपस्थिति में 3.10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में बरौली विधायक जयवीर सिंह, छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह व इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी भी शामिल हुए। प्रधान व बीडीसी ने इनका जोरदार स्वागत किया। बैठक की शुरुआत में एडीओ पंचायत नागेंद्र प्रताप ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी।
कृषि विभाग के धर्मपाल सिंह ने किसानों को सरकारी गोदाम निर्माण पर अनुदान व कृषि यंत्रों की सब्सिडी के बारे में बताया। समाज कल्याण विभाग से नीतू उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों के शादी अनुदान को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।
इस मौके पर बीडीओ अनुज सक्सेना, सदस्य बीरेश प्रधान, पूर्व प्रधान बच्चू सिंह, महेश चंद्र सारस्वत, अरविंद शर्मा, शीलू ठाकुर, सत्यपाल सिंह, अजय कुमार, विशाल, मनवीर, जितेंद्र सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
