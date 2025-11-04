गंगा में बाढ़ से भड़का जमीन विवाद, अलीगढ़ डीएम ने खेत में पहुंचकर जानी हकीकत

संवाद सूत्र जागरण दादों। गंगा के जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ से अतरौली तहसील के गांव टोडरपुर व गणेशपुर गंग में खेतों की सीमाएं मिटने से उपजा भूमि विवाद अब प्रशासनिक सख्ती से थम गया। सोमवार को डीएम रंजन ने स्वयं मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने राजस्व टीम द्वारा की जा रही पैमाइश कार्रवाई का गहन निरीक्षण किया। डीएम ने पैमाइश की गुणवत्ता व पारदर्शिता की खुद समीक्षा की।

तहसील प्रशासन को पैमाइश में पारदर्शिता बरतने के दिए गए हैं निर्देश तहसील प्रशासन को निर्देश दिए किए मापन कार्य दोनों पक्षों की मौजूदगी में पूरी निष्पक्षता से किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी स्तर पर अनियमितता या पक्षपात पाया गया तो कठोर कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा। डीएम ने मौके पर उपस्थित किसानों से संवाद करते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी किसान विवाद रहित खेती करें। राजस्व विवादों का त्वरित व न्यायपूर्ण निस्तारण प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है।