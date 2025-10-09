Language
    अलीगढ़ में वेज-नानवेज साथ रखने पर केएफसी को नोटिस, एफएसडीए टीम ने आउटलेट पर की थी औचक जांच

    By Surjeet Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:10 AM (IST)

    अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने केएफसी के एक आउटलेट पर छापा मारा। वहां वेज और नॉनवेज उत्पाद एक साथ पाए गए, जिसके कारण केएफसी को नोटिस जारी किया गया। खाद्य पदार्थों के लेबल में भी कमियां पाई गईं, जिन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए। दीपावली से पहले खाद्य विभाग मिलावट की जांच कर रहा है, जिसके तहत नौ नमूने लिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने बुधवार को मैरिस रोड स्थित केएफसी के आउटलेट पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जांच टीम को वेज-नानवेज उत्पाद एक ही साथ रखे मिले। विभिन्न सामग्री के लेवल में भी खामियां मिलीं। ऐसे में अब जांच टीम ने संचालक को नोटिस जारी कर दिया है।

    सहायक आयुक्त (खाद्य) अजय जायसवाल के नेतृत्व में शाम को करीब चार बजे टीम जांच के लिए मैरिस रोड सिटी सेंटर माल स्थित केएफसी के आउटलेट पर पहुंची। इस दौरान जांच टीम ने करीब 20 मिनट तक आउटलेट में निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने पाया कि रसोई के अंदर लगे फ्रीज में वेज व नानवेज सामग्री को एक साथ रखा गया है।

    खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर एफएसडीए ने केएफसी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। टीम ने भविष्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। अजय जायसवाल ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि केएफसी के कई खाद्य पदार्थों के लेबल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे।

    इस पर भी सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में केएफसी प्रबंधन से पक्ष जानने के लिए प्रयास किया गया, मगर मोबाइल फोन बंद होने के चलते संपर्क नहीं हो सका।

    नौ खाद्य पदार्थों के भरे गए नमूने

    दीपावली के त्योहार से पहले मिलावट की आशंका को लेकर एफएसडीए का जिले भर में जांच का अभियान जारी है। बुधवार को विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर कुल नौ नमूने भरे गए। अब इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी।