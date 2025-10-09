अलीगढ़ में वेज-नानवेज साथ रखने पर केएफसी को नोटिस, एफएसडीए टीम ने आउटलेट पर की थी औचक जांच

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने बुधवार को मैरिस रोड स्थित केएफसी के आउटलेट पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जांच टीम को वेज-नानवेज उत्पाद एक ही साथ रखे मिले। विभिन्न सामग्री के लेवल में भी खामियां मिलीं। ऐसे में अब जांच टीम ने संचालक को नोटिस जारी कर दिया है।

सहायक आयुक्त (खाद्य) अजय जायसवाल के नेतृत्व में शाम को करीब चार बजे टीम जांच के लिए मैरिस रोड सिटी सेंटर माल स्थित केएफसी के आउटलेट पर पहुंची। इस दौरान जांच टीम ने करीब 20 मिनट तक आउटलेट में निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने पाया कि रसोई के अंदर लगे फ्रीज में वेज व नानवेज सामग्री को एक साथ रखा गया है।

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर एफएसडीए ने केएफसी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। टीम ने भविष्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। अजय जायसवाल ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि केएफसी के कई खाद्य पदार्थों के लेबल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे।