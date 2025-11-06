अलीगढ़-आगरा राजमार्ग पर रोडवेज बस और कंटेनर में भिड़ंत, तीन की मौत, 20 से अधिक घायल

संवाद सूत्र, सासनी (अलीगढ़)। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग सासनी के पास गुरुवार शाम भीषण हादसा हुआ। यहां रोडवेज की बस और दूध के टैंकर में आमने-सामने की भिड़ंत में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ लोगाें की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल हाथरस के लिए रेफर किया गया है। इनमें से एक बच्चे सहित तीन की मृत्यु हो चुकी है। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

कासगंज डिपो की रोडवेज बस अलीगढ़ से आगरा जा रही थी। वहीं आगरा की ओर से दूध का टैंकर आ रहा था। सासनी से थोड़ा पहले गांव समामई के निकट बिलखोरा मोड़ पर रोडवेज बस और दूध के टैंकर में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस द्वारा किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ।

हादसे के बाद घटनास्थल से रोडवेज बस को हटाती क्रेन। टक्कर के बाद बस पलट गई। इसमें करीब 25 यात्री सवार थे। हादसे के बाद वहां चीखपुकार मच गई। गांव के लोग बचाव कार्य में जुट गए। कई थानों की पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। यातायात रोककर बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल यात्रियों को बमुश्किल बस से बाहर निकाला गया। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।