अलीगढ़-आगरा राजमार्ग पर रोडवेज बस और कंटेनर में भिड़ंत, तीन की मौत, 20 से अधिक घायल
आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर सासनी के पास रोडवेज बस और दूध के टैंकर की टक्कर में 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की मौत हो गई। घायलों को हाथरस के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना बिलखोरा मोड़ पर हुई, जहां बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की। हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया और बचाव कार्य जारी है।
संवाद सूत्र, सासनी (अलीगढ़)। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग सासनी के पास गुरुवार शाम भीषण हादसा हुआ। यहां रोडवेज की बस और दूध के टैंकर में आमने-सामने की भिड़ंत में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ लोगाें की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल हाथरस के लिए रेफर किया गया है। इनमें से एक बच्चे सहित तीन की मृत्यु हो चुकी है। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
कासगंज डिपो की रोडवेज बस अलीगढ़ से आगरा जा रही थी। वहीं आगरा की ओर से दूध का टैंकर आ रहा था। सासनी से थोड़ा पहले गांव समामई के निकट बिलखोरा मोड़ पर रोडवेज बस और दूध के टैंकर में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस द्वारा किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ।
हादसे के बाद घटनास्थल से रोडवेज बस को हटाती क्रेन।
टक्कर के बाद बस पलट गई। इसमें करीब 25 यात्री सवार थे। हादसे के बाद वहां चीखपुकार मच गई। गांव के लोग बचाव कार्य में जुट गए। कई थानों की पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। यातायात रोककर बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल यात्रियों को बमुश्किल बस से बाहर निकाला गया। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।
दूध के टैंकर का चालक और हेल्पर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सासनी भेजा गया। यहां से 10 से अधिक लोग हाथरस के जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। इनमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बस में सवार 10 वर्षीय कुलदीप पुत्र ओम प्रकाश निवासी तिलौठी सासनी की मृत्यु हो गई है। इलाज के दौरान दो लोगों ने और दम तोड़ा है लेकिन उनकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।