'चिकन काली मिर्च' में कॉकरोच मिलने के बाद करीम रेस्टोरेंट हुआ बंद, टीम की जांच में सामने आई ये सच्चाई

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के मेडिकल कालेज रिफा काम्प्लेक्स में संचालित दुआ करीम रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई तस्वीरों में रेस्टोरेंट द्वारा पिक-एंड-ड्राप सर्विस (स्वीगी ऐप) से वितरित किए गए चिकन काली मिर्च में काकरोच व मक्खी दिखाई देने का आरोप है।

मामले का संज्ञान लेते ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम सक्रिय हो गई। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसमें रेस्टारेंट में गंदगी पाए जाने पर संचालन पर रोक लगा दी गई। दो नमूने भरे गए हैं।



मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में एफएसडीए की जांच टीम ने रेस्टोरेंट परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को परिसर में साफ-सफाई के मानक संतोषजनक नहीं मिले। इसी के आधार पर टीम ने रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी करते हुए उसके संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी।

चिकन काली मिर्च का सैंपल भी लिया मौके से चिकन काली मिर्च का एक नमूना भी भरा गया है। इसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। सहायक आयुक्त-2 डा. दीनानाथ यादव ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर मामला प्रकाशित होने पर टीम को रवाना किया गया था। अब रेस्टोरेंट के साथ ही उसी फर्म के शमशाद मार्केट स्थित दूसरे प्रतिष्ठान की भी जांच की गई। यहां मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया है।