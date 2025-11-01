'चिकन काली मिर्च' में कॉकरोच मिलने के बाद करीम रेस्टोरेंट हुआ बंद, टीम की जांच में सामने आई ये सच्चाई
दिल्ली के प्रसिद्ध करीम रेस्टोरेंट को 'चिकन काली मिर्च' में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद बंद कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा टीम की जांच में शिकायत सही पाई गई। रेस्टोरेंट की रसोई में साफ-सफाई की कमी के कारण यह कार्रवाई की गई, क्योंकि इससे ग्राहकों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के मेडिकल कालेज रिफा काम्प्लेक्स में संचालित दुआ करीम रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई तस्वीरों में रेस्टोरेंट द्वारा पिक-एंड-ड्राप सर्विस (स्वीगी ऐप) से वितरित किए गए चिकन काली मिर्च में काकरोच व मक्खी दिखाई देने का आरोप है।
मामले का संज्ञान लेते ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम सक्रिय हो गई। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसमें रेस्टारेंट में गंदगी पाए जाने पर संचालन पर रोक लगा दी गई। दो नमूने भरे गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में एफएसडीए की जांच टीम ने रेस्टोरेंट परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को परिसर में साफ-सफाई के मानक संतोषजनक नहीं मिले। इसी के आधार पर टीम ने रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी करते हुए उसके संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी।
चिकन काली मिर्च का सैंपल भी लिया
मौके से चिकन काली मिर्च का एक नमूना भी भरा गया है। इसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। सहायक आयुक्त-2 डा. दीनानाथ यादव ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर मामला प्रकाशित होने पर टीम को रवाना किया गया था। अब रेस्टोरेंट के साथ ही उसी फर्म के शमशाद मार्केट स्थित दूसरे प्रतिष्ठान की भी जांच की गई। यहां मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया है।
दोनों नमूनों की लैब रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अस्वच्छता या संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत संबंधित प्राधिकारी को दें। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य मानकों का उल्लंघन मिलने पर कड़े जुर्माने व कार्रवाई के साथ प्रतिष्ठान के लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।