करन हत्याकांड: मृतक के बड़े भाई को मिली नौकरी, प्रशासन ने मकान पर चलाया बुलडोजर

संवाद सूत्र, जवां। नृशंसता पूर्वक की गई करन हत्याकांड के तीसरे दिन भी लोगों में गहमागहमी बनी रही। लोगों में गम और आक्रोश का मिला-जुला भाव बरकरार रहा। मंगलवार को नगर पंचायत द्वारा मृतक के बड़े भाई को संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी दे दी गई, इतना ही नहीं उसे एक माह की एडवांस तनख्वाह व आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। हालांकि पारिवारी जनों का कहना था कि जब तक आरोपित का मकान नहीं टूटता उनके दिल को ठंडक नहीं पड़ेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक के बड़े भाई रिंकू को मिली नौकरी व आर्थिक सहायता मंगलवार को सुबह ही एसडीएम कोल महिमा राजपूत, सीओ सर्वम सिंह, अधिशासी अधिकारी डा अनामिका सिंह व चेयरमैन प्रतिनिधि पिंटू सूर्यवंशी ने मृतक करन के बड़े भाई रिंकू को बुलाकर नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग कर्मचारी पद का नियुक्ति पत्र दे दिया एवं एक माह का एडवांस वेतन दस हजार रुपए भी दे दिया, चेयरमैन प्रतिनिधि पिंटू सूर्यवंशी ने बताया कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता स्वरूप अनाज, चावल आदि सामग्री दे दी गई व गरीबी की रेखा के नीचे वाला राशन कार्ड बनवाया जाएगा साथ ही पीड़ित परिवार के लिए मकान बनाने हेतु आर्थिक धन राशि भी प्रदान की जाएगी।

शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का लगा रहा तांता मृतक करन के परिवार में सुबह से ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाला व जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा मृतक के घर पहुंचे एवं बताया कि सांसद सतीश गौतम ने उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है, क्षेत्रीय विधायक ने भी इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है बहुत जल्द उनकी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ मंडल अध्यक्ष मुकुल वशिष्ठ, ओमप्रकाश भारद्वाज, मोनू गौतम, मुकेश सिसोदिया आदि लोग प्रमुख थे।

युवा हिंदू दल के नेताओं ने थाने में धरना देकर ज्ञापन सौंपा मंगलवार की शाम को युवा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया अपने दर्जनों कार्य कर्ताओं के साथ थाना पहुंचे एवं पीड़ित परिवार के लोगों को लेकर थाने में ही धरना शुरू कर दिया उन्होंने आरोपितों के खिलाफ पुलिस से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में सभी सातों विधायक एवं सांसद हिंदू हैं, लेकिन यहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में उन्होंने सीओ सर्वम सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित लोगों में राजू चौहान, रोबिन हिंदू, मनोज प्रधान, दिनेश शर्मा, अश्विनी शर्मा आदि प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे।

घटनास्थल पर चला बुलडोजर आरोपितों ने अपने जिस खंडहर मकान में करन की हत्या की थी प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया हालांकि यहां पर मृतक पक्ष के लोगों ने पुलिस को रोका व मांग की कि आरोपितों के उस मकान को तोड़ा जाए जिसमें वह रह रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस द्वारा कस्बे में निरंतर निगरानी व गस्त जारी रही।