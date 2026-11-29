जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भगवान शिव के रौद्र स्वरूप बाबा काल भैरव की जयंती इस बार विशेष महासंयोग में मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि एक दिसंबर को पड़ रही है। मघा नक्षत्र और वैधृति योग में होगी बाबा काल भैरव की पूजा की जाएगी। मंगलवार का दिन स्वयं भैरव जी को समर्पित माना जाता है।

काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही प्रबल और प्रचंड स्वरूप है। हिंदुओं के देवताओं में भैरव जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मघा नक्षत्र और वैधृति योग में होगी बाबा काल भैरव की पूजा ज्योतिषाचार्य हृदय रंजन शर्मा ने बताया कि भैरव का अर्थ है भय का भक्षक और जग का रक्षक। भैरव कृपा हो जाए तो सभी आसुरी शक्तियों को भैरव बाबा मार भगाते हैं, इसलिए ये साक्षात रक्षक है। भूत बाधा हो या ग्रह बाधा, शत्रु भय हो रोग बाधा सभी को दूर कर भैरव कृपा प्रदान करते हैं।

समस्त प्रकार के पूजन, हवन, प्रयोग में रक्षार्थ के लिए इनका पूजन किया जाता है। भैरव जी धन और यश की कामना को पूरा करते हैं। भैरव जी के असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरू भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव आठ नाम है।