युवक की मौत के मामले में JE और SDO के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कस्बा रामपुर तिराहे के पास हाइटेंशन तार टूटने से 22 वर्षीय शिवम चौहान की मौत हो गई। 4 नवंबर को ई-रिक्शा पर बैठे शिवम पर तार गिरा। पीड़ित पिता ने जेई और एसडीओ गभाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
संवाद सूत्र, चंडौस। कस्बा में रामपुर तिराहे के पास हाइटेंशन लाइन का तार टूटने से हुई युवक की मौत के मामले में पीड़ित पिता ने जेई व एसडीओ गभाना के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।
चार नवंबर को जहराना निवासी 22 वर्षीय शिवम चौहान पुत्र राम अवतार सिंह अपने गांव के ही दो साथियों के साथ कस्बा में रामपुर मार्ग स्थित एक निजी गोदाम में ई-रिक्शा में बैठे हुए थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर ई-रिक्शा के ऊपर गिर पड़ा था।
हादसे में शिवम की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि दो लोग मामूली रूप से झुलस गए थे। मामले में पीड़ित पिता ने जेई गजराज सिंह व एसडीओ गभाना निशांत कुमार सहित अन्य विद्युत कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। एसडीओ निशांत कुमार व जेई गजराज सिंह का कहना है कि इसमें हमारा कोई दोष नही है, अचानक तार टुटे है, उचित जांच होनी चाहिए।
