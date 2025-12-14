लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अपराधियाें पर शिकंजा कसो... क्राइम मीटिंग में SSP नीरज जादौन की सख्ती; चंडौस इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अपराध रोकने के लिए आपराधिक किस्म के लोगों पर शिकंजा कसो...। क्राइम मीटिंग में सख्ती के साथ एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने जब यह कहा तो थानेदारों के पसीने छूट गए। उसी दौरान कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न कराने पर चंडौस इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह चौहान को लाइनहाजिर कर दिया गया। अच्छे कार्य और अनुशासन में रहने पर 171 पुलिसकर्मियों को प्रशस्त्रि पत्र व मेडल देकर सम्मानित भी किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने गैंग्सटर, इनामी, हिस्ट्रीशीटर पर शिकंजा कसने को किया निर्देशित

पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में शुक्रवार की देर रात क्राइम मीटिंग हुई। एसएसपी ने अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। उन्होंने इनामी, हिस्ट्रीशीटर, गैंग्सटर अपराधियों पर शिकंजा कसने, गोकशी, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ, शराब, खनन, जुआ-सट्टा की रोकथाम के लिए अभियान चलाने को निर्देशित किया। हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन करने को भी कहा। एसएसपी ने कहा कि अधिकांश ग्रामीण पशुपालन कर जीवन यापन करते हैं। इसलिए पशु चोरी की घटनाएं न होने दें।

एसएसपी ने मंदिर, स्कूल, बाजार, कॉलेज व ऐसे स्थानों पर जहां, महिलाओं, युवतियों व छात्राओं को आना जाना ज्यादा हो, पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा। एंटी रोमियो टीम को भी ऐसी जगहों पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए। इनको लेकर भी किया निर्देशित विवेचना निस्तारण अभियान चलाएं प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए बेहतर जनसुनवाई करें साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करें महिला अपराधों में तत्काल कार्रवाई करें अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन पैदल गश्त करें अभियुक्तों पर गैंग्सटर, गैंग व हिस्ट्रीशीटर पंजीकरण को कहा

