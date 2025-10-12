इंस्टाग्राम पर युवती का फोटो लगाया तो घरवालों ने मिलकर उठाया दिल दहलाने वाला कदम, और फिर...

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवती का फोटो लगाने के कारण उसके परिवार के आठ सदस्यों ने युवक करन की नृशंस हत्या कर दी। शरीर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए, उसके बाद गला रेत कर युवक की हत्या कर दी। जब चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, तब मुख्य आरोपित भाग निकला। वह खून से सने हाथों में चाकू लेकर थाने पहुंच गया, जबकि अन्य सात आरोपित घर में छिप गए।

गुस्साए लोगों ने आरोपितों की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब लोग आरोपितों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सभी आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर आठ घंटे प्रदर्शन किया। कड़ी कार्रवाई व मुआवजे के आश्वासन पर लोग शांत हुए। जवां ब्लाक क्षेत्र का 19 वर्षीय करन नोएडा में मजदूरी करता था। शनिवार रात नौ बजे आया था।

हो गई थी तबीयत खराब पड़ोस की एक मुस्लिम महिला अमीना की तबीयत खराब हो गई, जिसे दवा दिलाने किराए की वैन से एक निजी अस्पताल ले गया। रात करीब 11 बजे महिला को उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद घर जाने लगा तभी मुहल्ले के असद व उसके साथियों ने पकड़ लिया और पास के एक खंडहर मकान में खींच ले गए। वहां उसकी पिटाई के बाद हत्या कर दी। चीख सुनकर उसके स्वजन और मुहल्ले के लोग आए तो हमलावर भाग निकले। मुख्य आरोपित असद हाथ में चाकू लिए करीब 12 बजे थाने पहुंचा और घटना की जानकारी देते हुए भीड़ से बचाने की गुहार लगाई।

मृतक के स्वजन व अन्य लोग भी थाने पहुंच गए। रात भर वहीं रहे। सुबह करीब आठ बजे हिंदू संगठन व क्षेत्र के लोग थाने के बाहर बैठ गए। थाने के सामने शव रखकर जाम लगाने का प्रयास किया। फिर दो बजे अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया, जो कि पुलिस की सख्ती के चलते आधा घंटे में खुल गया।