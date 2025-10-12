Language
    इंस्टाग्राम पर युवती का फोटो लगाया तो घरवालों ने मिलकर उठाया दिल दहलाने वाला कदम, और फिर...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:06 PM (IST)

    इंस्टाग्राम पर एक युवती की तस्वीर पोस्ट करने पर उसके परिवार ने मिलकर एक खौफनाक कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और समाज में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि, एक मुस्लिम युवती का फोटो लगाने के कारण उसके परिवार के आठ सदस्यों ने युवक करन की नृशंस हत्या कर दी। शरीर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवती का फोटो लगाने के कारण उसके परिवार के आठ सदस्यों ने युवक करन की नृशंस हत्या कर दी। शरीर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए, उसके बाद गला रेत कर युवक की हत्या कर दी। जब चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, तब मुख्य आरोपित भाग निकला। वह खून से सने हाथों में चाकू लेकर थाने पहुंच गया, जबकि अन्य सात आरोपित घर में छिप गए।

    गुस्साए लोगों ने आरोपितों की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब लोग आरोपितों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सभी आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर आठ घंटे प्रदर्शन किया। कड़ी कार्रवाई व मुआवजे के आश्वासन पर लोग शांत हुए। जवां ब्लाक क्षेत्र का 19 वर्षीय करन नोएडा में मजदूरी करता था। शनिवार रात नौ बजे आया था।

    हो गई थी तबीयत खराब

    पड़ोस की एक मुस्लिम महिला अमीना की तबीयत खराब हो गई, जिसे दवा दिलाने किराए की वैन से एक निजी अस्पताल ले गया। रात करीब 11 बजे महिला को उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद घर जाने लगा तभी मुहल्ले के असद व उसके साथियों ने पकड़ लिया और पास के एक खंडहर मकान में खींच ले गए। वहां उसकी पिटाई के बाद हत्या कर दी। चीख सुनकर उसके स्वजन और मुहल्ले के लोग आए तो हमलावर भाग निकले। मुख्य आरोपित असद हाथ में चाकू लिए करीब 12 बजे थाने पहुंचा और घटना की जानकारी देते हुए भीड़ से बचाने की गुहार लगाई।

    मृतक के स्वजन व अन्य लोग भी थाने पहुंच गए। रात भर वहीं रहे। सुबह करीब आठ बजे हिंदू संगठन व क्षेत्र के लोग थाने के बाहर बैठ गए। थाने के सामने शव रखकर जाम लगाने का प्रयास किया। फिर दो बजे अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया, जो कि पुलिस की सख्ती के चलते आधा घंटे में खुल गया।

    एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में पता लगा कि करन ने इंस्टाग्राम पर उनके परिवार की युवती का फोटो लगा दिया था। इसको लेकर विवाद चल रहा था। करन की मां महारानी देवी की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया है।