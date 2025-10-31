Language
    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचा इंडोनेशियाई दूतावास का प्रतिनिधिमंडल, शैक्षणिक सहयोग पर चर्चा

    By Santosh Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    इंडोनेशियाई दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का दौरा किया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और इस्लामिक स्टडीज में सहयोग पर चर्चा हुई। छात्र विनिमय कार्यक्रम और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। एएमयू के सहकुलपति ने वैश्विक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल ने एएमयू की शैक्षणिक उत्कृष्टता की सराहना की।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंडोनेशिया दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का दौरा किया। इसके बाद विश्वविद्यालय में हुई बैठक में इंडोनेशिया दूतावास और एएमयू के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, इस्लामिक स्टडीज व समाज विज्ञान में सहयोग स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

    इसके अलावा छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त कार्यशालाएं और अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के प्रस्तावों पर भी विचार हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशियाई छात्रों की संख्या बढ़ाने में विशेष रुचि दिखाई। प्रतिनिधियों ने इंडोनेशिया के छात्रों से भी भेंट की।

    सहकुलपति प्रो. मोहसिन खान ने कहा कि एएमयू सीमाओं के पार शैक्षणिक सहयोग को सदैव प्रोत्साहित करता है। विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो ज्ञान-साझाकरण व पारस्परिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

    दूतावास के प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिक्षा एवं सांस्कृतिक अताशे प्रो. फुआद, प्रथम सचिव (राजनैतिक प्रभाग) मुसोनी, प्रथम सचिव (प्रोटोकाल एवं कांसुलर सेक्शन) अधी बुवोनों और एगो मूल्यांकन शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, बहुसांस्कृतिक वातावरण और वैश्विक शिक्षा में योगदान की सराहना की।