अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचा इंडोनेशियाई दूतावास का प्रतिनिधिमंडल, शैक्षणिक सहयोग पर चर्चा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंडोनेशिया दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का दौरा किया। इसके बाद विश्वविद्यालय में हुई बैठक में इंडोनेशिया दूतावास और एएमयू के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, इस्लामिक स्टडीज व समाज विज्ञान में सहयोग स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

इसके अलावा छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त कार्यशालाएं और अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के प्रस्तावों पर भी विचार हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशियाई छात्रों की संख्या बढ़ाने में विशेष रुचि दिखाई। प्रतिनिधियों ने इंडोनेशिया के छात्रों से भी भेंट की।

सहकुलपति प्रो. मोहसिन खान ने कहा कि एएमयू सीमाओं के पार शैक्षणिक सहयोग को सदैव प्रोत्साहित करता है। विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जो ज्ञान-साझाकरण व पारस्परिक विकास को प्रोत्साहित करता है।