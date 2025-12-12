Indian Railways News: पुरी-दिल्ली-भुवनेश्वर के बीच चलेगी नई ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुरी–दिल्ली–भुवनेश्वर के बीच यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन संख्या 08403/08404 के संचालन की घोषणा की है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुरी से 15 दिसंबर और दिल्ली से 16 दिसंबर को चलने वाली यह विशेष ट्रेन कुल 18 कोचों के साथ चलेगी, जिसमें एसएलआरडी, सामान्य, स्लीपर, एसी-III और एसी-II कोच शामिल हैं।