Indian Railways: पुरी-दिल्ली-भुवनेश्वर के लिए चलेगी रेलवे की नई स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की बढ़ी सुविधा
रेलवे ने पुरी–दिल्ली–भुवनेश्वर के बीच विशेष ट्रेन 08403/08404 चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 15 दिसंबर को पुरी से और 16 दिसंबर को दिल्ली से चलेगी। ट्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुरी–दिल्ली–भुवनेश्वर के बीच यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन संख्या 08403/08404 के संचालन की घोषणा की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुरी से 15 दिसंबर और दिल्ली से 16 दिसंबर को चलने वाली यह विशेष ट्रेन कुल 18 कोचों के साथ चलेगी, जिसमें एसएलआरडी, सामान्य, स्लीपर, एसी-III और एसी-II कोच शामिल हैं।
ट्रेन का ठहराव
ट्रेन का प्रमुख ठहराव खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, बालासोर, हिजली, आद्रा, गया, पं. दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज, गोविंदपुरी, टूंडला और अलीगढ़ स्टेशनों पर रहेगा। 08403 विशेष ट्रेन मंगलवार रात 20:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। जबकि 08404 दिल्ली से उसी रात 23:00 बजे रवाना होकर गुरुवार सुबह 06:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी। रेलवे इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को त्योहारों और भीड़भाड़ के समय बड़ी राहत मिल सकेगी।
शातिर चोर ट्रेन में करता था चोरी
अलीगढ़। जीआरपी थाना अलीगढ़ ने स्टेशन और ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए शातिर चोर कबीर उर्फ छोटू (25) निवासी दूबे का पड़ाव धोबी वाली गली थाना गांधी पार्क को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे प्लेटफार्म नंबर-एक पर फुटओवर ब्रिज के पास से पकड़ा। आरोपित के कब्जे से करीब 15 हजार रुपये कीमत का मोबाइल मिला।
सस्ते में बेच देता था यात्रियों का चोरी किया सामान
पुलिस पूछताछ में बताया कि वह ट्रेनों और प्लेटफार्म पर यात्रियों के मोबाइल व सामान चोरी कर सस्ते में बेच देता है। बरामद मोबाइल भी उसने कुछ दिन पहले अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन से चोरी किया था। गिरफ्तारी से चोरी की वारदातों में कमी आएगी। कबीर के खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट के आठ मुकदमा विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल एहतेशाम, कांस्टेबल सुरजीत सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार शामिल रहे।
