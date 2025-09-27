अलीगढ़ में RAF के साथ सड़क पर उतरे SSP, मुफ्ती की अपील पर टाला जुलूस

Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:27 AM (IST)
अलीगढ़ में जुमे के दिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने से तनाव बढ़ गया। शाहजमाल में लोग जुलूस निकालने को जमा हुए पर पुलिस ने मुफ्ती की मदद से स्थिति संभाली। शहर में फ्लैग मार्च हुआ और पोस्टर हटाए गए। विश्व हिंदू परिषद ने आई लव इंडिया हैशटैग चलाया। पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लिया।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । शहर में जुमे के दिन ‘आइ लव मोहम्मद’ के पोस्टर लगाए गए। शाहजमाल पर एकत्रित हुए लोगों ने जुलूस निकालने का भी प्रयास किया। पुलिस-प्रशासन की सतर्कता से स्थितियों को सामान्य किया गया। शहर मुफ्ती खालिद हमीद की अपील के बाद इस जुलूस को टाला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर में फ्लैग मार्च निकाले गए।
सोशल मीडिया पर 'आइ लव इंडिया' हुआ वायरल
उधर विश्व हिंदू परिषद की ओर से आइ लव इंडिया हैसटैग किया गया। इंटरनेट मीडिया पर इसे खूब लाइक मिले हैं। जुमे की नमाज से पहले ही देहली गेट के शाहजमाल ईदगाह पर लोग एकत्रित होने शुरू हो गए थे। ये लोग जुलूस निकालना चाहते थे। पुलिस को पता चला तो शहर मुफ्ती व समाज के अन्य लोगों से संपर्क किया।
शहर मुफ्ती ने जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने और जुलूस न निकालने की अपील की। इसके बाद जुलूस निकालने का प्रयास टल गया। शाहजामल व ऊपरकोट क्षेत्र में सकुशल नमाज होने के बाद एसएसपी नीरज जादौन के नेतृत्व में आरएएफ संग पुराने शहर में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया।
प्रशासन ने पोस्टर हटवाए
दोपहर तक अधिकारी स्थितियों पर नजर रखे रहे। जमालपुर इलाके में एसपी देहात व एसपी यातायात की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। जमालपुर व अकराबाद कस्बे में ‘आइ लव मोहम्मद’ के पोस्टर लगा दिए गए। जिन्हें पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने पोस्टरों को हटवाया।
अधिकारियों ने मस्जिद प्रबंधकों व धर्म गुरुओं से संपर्क कर स्थितियों को सामान्य रखने का अनुरोध कराया। एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ प्रथम भी ने शाहजमाल क्षेत्र का भ्रमण किया।
सपा नेता को चौकी पर बुलाया
जनता से निडर और निर्भीक रहने की अपील की है। कानपुर में रैली के दौरान उठे विवाद जैसी स्थिति से निपटने और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीरज जादौन, एसएसपी सपा नेता लिए हिरासत में जमालपुर में पोस्टर लगने की सूचना पर खुफिया इनपुट पर सपा छात्र सभा के नेता मोहसिन मेवाती को पुलिस चौकी पर बुला लिया। उन्हें दो घंटे तक हिरासत में रखा। इसके बाद छोड़ा।
