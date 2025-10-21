गुस्साए पति ने पत्नी का दबाया गला, बेटी बचाने आई तो किया ये बुरा हाल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक युवक ने पहले पत्नी का गला दबा दिया। बेटी बचाने आइ तो उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़ा। पुलिस ने आरेापित को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर जमालपुर अट्टे वाली गली निवासी गुलशन का आरोप है कि 19 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 11 बजे शौहर इस्माइल ने पत्नी के गले में जान से मारने की नीयत से दुपट्टे से फंदा डालकर दबा दिया।

बेटी ने मचाया शोर बेटी आइसा ने शोर मचाया और धक्का देकर मां को छुड़ाया। गुलशन जान बचाकर भागी तो इस्माइल मां-बेटी के पीछे चाकू लेकर दौड़ने लगा। मुहल्ले के लोगों ने उसे बचाया। ने इस्माइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन क्षेत्र में ही दूसरी घटना हुई। लोको कालोनी गली नंबर दो निवासी अयान ने मुकदमा दर्ज कराया है।

इसमें कहा है कि सोमवार को वह अपनी गली में टहल रहे थे, तभी गली नंबर एक में रहने वाले आशिक ने उनसे मारपीट व गालीगलौज की। जान बचाकर अयान अपने घर में घुसे। इसके बाद आरोपित घर में आ गया।