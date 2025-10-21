Language
    गुस्साए पति ने पत्नी का दबाया गला, बेटी बचाने आई तो किया ये बुरा हाल

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:08 PM (IST)

    सिविल लाइन में हमदर्द नगर जमालपुर के निवासी इस्माइल ने 19 अक्टूबर की रात अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। बेटी के बचाने आने पर वह चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।  

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक युवक ने पहले पत्नी का गला दबा दिया। बेटी बचाने आइ तो उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़ा। पुलिस ने आरेापित को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर जमालपुर अट्टे वाली गली निवासी गुलशन का आरोप है कि 19 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 11 बजे शौहर इस्माइल ने पत्नी के गले में जान से मारने की नीयत से दुपट्टे से फंदा डालकर दबा दिया।

    बेटी ने मचाया शोर

    बेटी आइसा ने शोर मचाया और धक्का देकर मां को छुड़ाया। गुलशन जान बचाकर भागी तो इस्माइल मां-बेटी के पीछे चाकू लेकर दौड़ने लगा। मुहल्ले के लोगों ने उसे बचाया। ने इस्माइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन क्षेत्र में ही दूसरी घटना हुई। लोको कालोनी गली नंबर दो निवासी अयान ने मुकदमा दर्ज कराया है।

    इसमें कहा है कि सोमवार को वह अपनी गली में टहल रहे थे, तभी गली नंबर एक में रहने वाले आशिक ने उनसे मारपीट व गालीगलौज की। जान बचाकर अयान अपने घर में घुसे। इसके बाद आरोपित घर में आ गया।

    मां रेशमा ने विरोध किया तो आरोपित ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बचीं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंस्पेक्टर पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित आशिक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है।