    हिस्ट्रीशीटर ने कान पकड़कर मांगी माफी, पुलिस ने पूरे शहर में पैदल चलवाकर खत्म किया भौकाल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    अलीगढ़ में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर छोटू यादव को सबक सिखाया। फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार छोटू को पुलिस ने जयगंज में पैदल घुमाया और लोगों से माफी मंगवाई। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। तमंचा रख लोगों पर रंगबाजी झाड़ने वाले हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने सबक सिखाया है। लोगों के सामने उसका भौकाल खत्म करने के लिए करीब एक घंटे तक उसे पैदल घुमाया। उसके कान पकड़वाए और माफी मंगवाई। हालांकि पुलिस पैदल चलने की वजह गाड़ी खराब होना बता रही है।

    पुलिस ने गुरुवार को उसके बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऐसा कर अन्य हिस्ट्रीशीटर व भौकाल बनाने वालों को सख्त मैसेज देने का काम किया है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन पूर्व में ही ऐसे आराजकतत्वों की हरकतों पर विराम लगाने का संदेश सभी थाना पुलिस को क्राइम मीटिंग में दे चुके हैं।

    मामला सासनीगेट क्षेत्र के जयगंज इलाके का है। बीते सोमवार की देर शाम जयगंज में फायरिंग हुई थी। यहीं के रहने वाले हरिओम के पैर में गोली लगी थी। गोली चलाने का आरोप जयगंज के ही हिस्ट्रीशीटर छोटू यादव पर था। उसके बड़े भाई कशिश यादव समेत छह नामजद थे।

    पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दी तो मंगलवार की रात आरोपित छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को उसे जेल लेजाना था। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस छोटू यादव को थाने से पैदल लेकर जयगंज होते हुए खिरनी गेट पहुंची। करीब एक घन्टे तक उसे पैदल चलाया गया।

    इस दौरान उसने कान पकड़कर माफी भी मांगी। इस दौरान वह कह रहा था कि अब वह कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा। दरअसल बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय लोग इसकी हरकतों से डरे हुए थे।

    वह तमंचा लेकर घूमता था और कभी भी फायरिंग कर अपना भौकाल कायम करता था, जो विवाद सोमवार की शाम हुआ वह भी वर्चस्व को लेकर था। गुरुवार को पुलिस ने उसके बड़े भाई कशिश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया।

    इंस्पेक्टर बालेन्द्र सिंह का कहना है कि उनका वाहन खराब हो गया था। इसलिए आरोपित के साथ खिरनी गेट तक पैदल चलना पड़ा था। वाहन ठीक होते ही आरोपित को गाड़ी में बैठकर मेडिकल कराने और जेल भेजने की अन्य प्रक्रियाएं पूरी कराई गईं। कशिश को भी पकड़ लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

     