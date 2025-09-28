शर्मनाक! यूपी में मां ने नवजात को झाड़ियां में फेंका, उपचार के दौरान मौत

अलीगढ़ में एक काली नदी के पास एक निर्दयी माँ ने अपने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया। राहगीर ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। काली नदी के पास किसी निर्दयी मां ने रविवार को अपने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर पुल से नीचे झाड़ियां में फेंक दिया, किसी राहगीर ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो मामले की सूचना वहां से गुजर रहे गोधा थाने के एस आई जतिन कंसल को दी तो उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह को बताया।

पुलिस ने फोन कर 108 नंबर एंबुलेंस को बुलाया एवं जीवित नवजात (लड़का) को सीएचसी अतरौली इलाज के लिए पहुंचाया जहां इलाज के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि घटनास्थल थाना अतरौली क्षेत्र का था तो अतरौली पुलिस ने न बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।