Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दाऊद खां स्टेशन की तीसरी लाइन में मरम्मत के चलते हाथरस से चलेगी कानपुर-गोविंदपुरी मेमू, अलीगढ़ में रहेगी निरस्त

    By Sandeep Saxena Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    दाऊद खां स्टेशन पर तीसरी लाइन के नान-इंटरलाकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण रहेगा और वे परिवर्तित समय से चलेंगी। इसी तहत ट्रे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दाऊद खां स्टेशन पर तीसरी लाइन का नान-इंटरलाकिंग कार्य होना है। इस कारण ट्रेनें आंशिक निरस्तीकरण रहेंगी। साथ ही परिवर्तित समय के अनुसार चलेंगी।

    उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04189 गोविंदपुरी - अलीगढ़ 20 से 30 दिसंबर तक ट्रेन कानपुर गोविंदपुरी से हाथरस जंक्शन तक चलेगी। अलीगढ़ में यह ट्रेन निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 04190 अलीगढ़ -गोविंदपुरी 20 से 30 दिसबंर तक हाथरस जंक्शन से ही संचालित होगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 12419 लखनऊ - नई दिल्ली 23 से 30 दिसंबर तक अपने मूल स्टेशन से एक घंटा 50 मिनट देरी से चलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन संख्या 12815 पुरी-आनंद विहार टर्मिनल 21 से 26 दिसंबर तक, 28 से 30 दिसंबर तक मूल स्टेशन से एक घंटा 45 मिनट देरी से रवाना होगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 12323 हावड़ा-बाड़मेर एक्सप्रेस 20 से 27 दिसंबर तक अपने मूल स्टेशन से एक घंटा 45 मिनट से चलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 12561 जयनगर-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 20 दिसंबर से 22, 24, 26 व 29 दिसंबर को मूल स्टेशन से एक घंटा 45 मिनट से चलेगी।

    इसके साथ ही ट्रेन संख्या 64154 अलीगढ़ से टूंडला 20 से 30 दिसंबर तक 30 मिनट देरी से अलीगढ़ से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 64165 टूंडला-अलीगढ़ 23 से 30 दिसंबर तक दो घंटा देरी से चलेगी।