क्या डासना मंदिर में छिपी है पूजा शकुन पांडेय? हत्या वाली रात टैक्सी से गाजियाबाद भागी थी, ड्राइवर ने दिए सुराग

शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडेय हत्या के बाद गाजियाबाद भाग गई थी। पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया है जिसने उसे डासना मंदिर के पास छोड़ा था। पुलिस को शक है कि पूजा मंदिर में छिपी हो सकती है। पुलिस पूजा की तलाश में गाजियाबाद में दबिश दे रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हाथरस के शोक रूम संचालक अभिषेक गुप्ता की हत्या वाली रात ही मुख्य आरोपित पूजा शकुन पांडेय टैक्सी से गाजियाबाद गई थी। पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया है। संभावना जताई जा रही है कि पूजा शकुन पांडेय गाजियाबाद में डासना मंदिर गई। क्योंकि वहां उसका पहले से ही आना-जाना रहा है। वहां के महंत यति नरसिंहानंद गिरि भी बी दास कंपाउंड कई बार आए। पुलिस तलाश गाजियाबाद क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गई है।

हाथरस के शो रूम संचालक अभिषेक गुप्ता की खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी हत्या हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कचौरा निवासी खैर के टीवीएस बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की बीती 26 सितंबर को बाइक सवार शूटरों ने खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की रिपोर्ट पूजा शकुन पांडेय, उसके पति अशोक पांडेय और दो अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस अशोक पांडेय और शूटर नीबरी मोड़ निवासी फजल व आसिफ को जेल भेज चुकी है। पूजा का अभी कहीं सुराग नहीं लग सका है।

पुलिस ने टैक्सी चालक को लिया हिरासत में, 11 दिन बाद भी पूजा पकड़ से दूर पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित करने के साथ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है। 11 दिन बाद भी पूजा शकुन पांडेय पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन पुलिस की कई टीम लगी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस कार चालक तक पहुंच गई जिससे पूजा शकुन हत्यावाली रात फरार हुई थी।