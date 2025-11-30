शराब ठेके पर दबंगई: SSP नीरज जादौन की कार्रवाई, हरदुआगंज इंस्पेक्टर निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। युवक का कंकाल मिलने की घटना में कई दिन बीतने के बाद भी पर्दाफाश न हो पाने से रडार पर चल रहे हरदुआगंज इंस्पेक्टर पर दूसरी गलती भारी पड़ गई। एक हिस्ट्रीशीटर द्वारा शराब के ठेके पर दबंगई दिखाई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। यह देख एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने इंस्पेक्टर की लापरवाही और सक्रियता में कमी पाते हुए निलंबित कर दिया।

झाड़ियों में मिला था कंकाल

हरदुआगंज में बीती तीन नवंबर को नगरिया भूड़ निवासी दिनेश कुमार उर्फ अबनू का झाड़ियों में कंकाल मिला था। कपड़ों और घिसे दांत देखकर स्वजन ने शिनाख्त की थी। इस मामले में दो दारोगा लापरवाही और गलत व्यवहार के चलते निलंबित कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर बृजेश कुमार को भी चेतावनी दी थी। उसके बाद तीन सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक पर्दाफाश न होने से उनपर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। मगर, इससे पहले ही उनपर कार्रवाई हो गई।