    शराब ठेके पर दबंगई: SSP नीरज जादौन की कार्रवाई, हरदुआगंज इंस्पेक्टर निलंबित

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:50 AM (IST)

    अलीगढ़ के हरदुआगंज में एक हिस्ट्रीशीटर द्वारा शराब के ठेके पर दबंगई दिखाने का वीडियो वायरल होने के बाद इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। इंस्पेक्टर पहले से ही एक युवक के कंकाल मिलने की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहने के कारण जांच के दायरे में थे। एसएसपी ने लापरवाही के चलते यह कार्रवाई की।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण  संवाददाता, अलीगढ़। युवक का कंकाल मिलने की घटना में कई दिन बीतने के बाद भी पर्दाफाश न हो पाने से रडार पर चल रहे हरदुआगंज इंस्पेक्टर पर दूसरी गलती भारी पड़ गई। एक हिस्ट्रीशीटर द्वारा शराब के ठेके पर दबंगई दिखाई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। यह देख एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने इंस्पेक्टर की लापरवाही और सक्रियता में कमी पाते हुए निलंबित कर दिया।

    झाड़ियों में मिला था कंकाल


    हरदुआगंज में बीती तीन नवंबर को नगरिया भूड़ निवासी दिनेश कुमार उर्फ अबनू का झाड़ियों में कंकाल मिला था। कपड़ों और घिसे दांत देखकर स्वजन ने शिनाख्त की थी। इस मामले में दो दारोगा लापरवाही और गलत व्यवहार के चलते निलंबित कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर बृजेश कुमार को भी चेतावनी दी थी। उसके बाद तीन सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक पर्दाफाश न होने से उनपर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। मगर, इससे पहले ही उनपर कार्रवाई हो गई।

    निलंबन की वजह ये भी रही

    निलंबन की वजह अलहदादपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर सौरभ ठाकुर रहे। बीते गुरुवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा था, जिसमें वह एक शराब के ठेके पर पिस्टल लहराते हुए दबंगई दिखाता नजर आ रहा है। हिस्ट्रीशीटर क्वार्सी के सुरेंद्र नगर में फायरिंग की घटना में वांछित भी चल रहा था। शराब के ठेकों पर पुलिस निगरानी के भी निर्देश थे। इसके साथ ही पिछली क्राइम मीटिंग में निर्देश थे कि किसी भी थाना क्षेत्र में किसी हिस्ट्रीशीटर ने कोई आपराधिक घटना की तो प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी।