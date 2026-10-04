अलीगढ़ में खुलेगा देश का पहला लॉक म्यूजियम: 100 साल के उद्योग की बताएगा कहानी, बच्चों के किड्स जोन और थीम कैफे होंगे खास

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ताला व तालीम के क्षेत्र में देश-विदेश तक अपनी पहचान बनाने वाला अलीगढ़ अब नई उपलब्धि के लिए भी जाना जाएगा। इस शहर में देश का पहला लाक म्यूजियम बनाने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में नगर निगम द्वारा भेजे प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाते हुए राशि भी स्वीकृत कर दी है।

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत लाक म्यूजियम एवं अर्बन कल्चरल सेंटर निर्माण प्रोजेक्ट को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी दे दी गई है। लगभग 33 करोड़ रुपये से होने वाले इस कार्य के लिए पहली किश्त के रूप में 10 करोड़ 23 लाख 83 हजार 144 रुपये की (35 प्रतिशत) राशि भी जारी कर दी गई है।

इस लॉक म्यूजियम में ताला उद्योग की विश्वस्तरीय कंपनियों अलीगढ़ की बजाज ग्रुप का मास्टर लॉक, हैरिसन, लिंक समेत गोदरेज ताला को म्यूजियम की गैलरी में शोकेस किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से आने वाले तालों के अंतरराष्ट्रीय ग्राहक लॉक म्यूजियम में अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर सकेंगे।

जवाहर भवन में बन रहे नए सदन के सामने बनेगा लॉक म्यूजियम करीब एक वर्ष पहले तत्कालीन मंडलायुक्त संगीता सिंह के अलावा मेयर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा इस प्रोजेक्ट के संबंध में शासन से पत्राचार करने में लगे हुए थे। जून 2025 में इसका प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा गया था। अब इस पर मुहर लग गई है।

जवाहर भवन में जहां लाक म्यूजियम बनेगा उस जगह का स्थलीय निरीक्षण करते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा। सौ. नगर निगम नामी कंपनियों द्वारा निर्मित तालों को गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा नगर आयुक्त ने बताया कि शासन से प्रोजेक्ट की डीपीआर व डिजाइन अनुमोदित हो गई है। अगले सप्ताह टेंडरिंग और दो महीने में काम शुरू करा दिया जाएगा। लगभग डेढ़ वर्ष में यह बनकर तैयार हो जाएगा। गुरुवार को उन्होंने म्यूजियम बनने वाली जगह का स्थलीय निरीक्षण भी किया।

मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट के जरिए अलीगढ़वासियों को एक नई पहचान मिलने जा रही है। साथ इतिहास के सुनहरे पन्नों में दुनिया के देश के पहले लाक म्यूजियम के नाम से अलीगढ़ का नाम दर्ज होने जा रहा है।