मथुरा की मांट सीट पर राजनीति गरमाई: आठ बार के विधायक कर सकते हैं घर वापसी, BSP ने किया था निष्कासित

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री और आठ बार लगातार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा अब कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक रहने वाले श्याम सुंदर को अक्टूबर में बसपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, तब से वह नए राजनीतिक दल की तलाश कर रहे थे। पहली बार कांग्रेस से ही विधायक बने श्याम सुंदर जल्द कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं।

2022 में भाजपा प्रत्याशी से हार के बाद 2024 में बसपा ने किया था निष्कासित श्याम सुंदर शर्मा वर्ष 1989 में मांट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद 1991 और 1993 में भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। बाद के वर्षों में उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा और मांट से अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी।