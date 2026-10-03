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मथुरा की मांट सीट पर राजनीति गरमाई: आठ बार के विधायक कर सकते हैं घर वापसी, BSP ने किया था निष्कासित

By Navneet Sharma Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:26 PM (IST)

आठ बार के विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा, जिन्हें बसपा ने निष्कासित कर दिया था, अब कांग्रेस में वापसी कर ...और पढ़ें

श्याम सुंदर शर्मा

श्याम सुंदर शर्मा

HighLights

  1. पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा कांग्रेस में घर वापसी की तैयारी में।

  2. बसपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया था।

  3. श्याम सुंदर शर्मा ने कांग्रेस से बातचीत चलने की पुष्टि की।

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री और आठ बार लगातार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा अब कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक रहने वाले श्याम सुंदर को अक्टूबर में बसपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, तब से वह नए राजनीतिक दल की तलाश कर रहे थे। पहली बार कांग्रेस से ही विधायक बने श्याम सुंदर जल्द कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं।

2022 में भाजपा प्रत्याशी से हार के बाद 2024 में बसपा ने किया था निष्कासित

श्याम सुंदर शर्मा वर्ष 1989 में मांट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद 1991 और 1993 में भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। बाद के वर्षों में उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा और मांट से अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी।

shayam sundar sharma small

1989 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे पहला चुनाव, मांट से लगातार आठ बार रहे विधायक

वर्ष 2012 में रालोद के जयंत चौधरी से चुनाव हारने के बाद उपचुनाव में वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर फिर विधायक बने। 2017 में बसपा के टिकट पर जीतकर आठवीं बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2022 का चुनाव वह भाजपा के राजेश चौधरी से 9,580 मतों से हार गए। पिछले जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने भाजपा का अध्यक्ष बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 अक्टूबर 2024 को बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया। तब से वह किसी भी दल में नहीं थे।

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बोले- कांग्रेस से चल रही है बात

कई बार उनके भाजपा या बसपा में पुन: वापसी की चर्चा तेज हुई। लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बारे में श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कांग्रेस से हमारी बात चल रही है।

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