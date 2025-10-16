दीपोत्सव पर 24 घंटे बिजली सप्लाई... धनतेरस से भैया दूज तक यहां निर्बाध होगी आपूर्ति

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला छह दिवसीय दीपोत्सव को लेकर बिजली विभाग ने तैयारी कर ली। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक शहर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ट्रांसफार्मर समेत बिजली से संबंधित सभी उपकरणों की मरम्मत करने में जुटा हुआ है। जिन जगहों पर काम बाकी है। वहां पर तेजी से काम पूरा किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजली के उपकरणों की मरक्त करने में जुटा विभाग





दीपावली पर धनतेरस से लेकर भैया दूज तक निर्बाध बिजली देने के लिए विभाग जगह-जगह शट डाउन देकर तेजी से कार्य करने में जुटा हुआ है। मंगलवार को शहर में मामूभांंजा में शाम 5:30 बजे तक शटडाउन लिया गया था। लेकिन बिजली रात आठ बजे बिजली सुचारू हो सकी। पूरे दिन बिजली नहीं आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।