    दीपोत्सव पर 24 घंटे बिजली सप्लाई... धनतेरस से भैया दूज तक यहां निर्बाध होगी आपूर्ति

    By Sandeep Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:20 AM (IST)

    दीपावली के अवसर पर बिजली विभाग शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। धनतेरस से भैया दूज तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की मरम्मत की जा रही है। मंगलवार को मामूभांजा में शटडाउन के कारण लोगों को परेशानी हुई। बुधवार को शहर के कुछ हिस्सों में बिजली बाधित रहेगी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला छह दिवसीय दीपोत्सव को लेकर बिजली विभाग ने तैयारी कर ली। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक शहर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ट्रांसफार्मर समेत बिजली से संबंधित सभी उपकरणों की मरम्मत करने में जुटा हुआ है। जिन जगहों पर काम बाकी है। वहां पर तेजी से काम पूरा किया जा रहा है।

    बिजली के उपकरणों की मरक्त करने में जुटा विभाग


    दीपावली पर धनतेरस से लेकर भैया दूज तक निर्बाध बिजली देने के लिए विभाग जगह-जगह शट डाउन देकर तेजी से कार्य करने में जुटा हुआ है। मंगलवार को शहर में मामूभांंजा में शाम 5:30 बजे तक शटडाउन लिया गया था। लेकिन बिजली रात आठ बजे बिजली सुचारू हो सकी। पूरे दिन बिजली नहीं आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल न बताया कि विभाग यांत्रिकी कार्य पूरा नहीं होने पर समय लग गया था। दीपावली पर धनतेरस लेकर भैया दूज पर 24 घंटे निर्बाध बिजली शहर में दी जाएगी।



    शहर में आज कई जगहों पर नहीं आएगी बिजली


    शहर में बुधवार को कई जगह बिजली नहीं आएगी। सहायक अभियंता तकनीक संदीप कुमार ने बताया कि सराय दुबे, शाहकमाल, चटर्जी कंपाउड, पीरमटठा, धोबी वाली गली, पड़ाव दुबे पुल के नीचे सुबह नौ से 11 बजे तक सासनी गेट साकेत विहार में सुबह 10 से 5:30 बजे तक बिजली नही आएगी।