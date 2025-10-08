Gold Price Hike: दिवाली से पहले सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने खरीदारों की नींद उड़ाई, लाइट वेट ज्वेलरी पहली पसंद

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सोने की कीमते शिखर पर पहुंच गई है। पिछले 15 दिन में सोने (24 कैरेट) नौ हजार 750 रुपये 10 ग्राम है। यह सोमवार को बाजार में यह एक लाख 23250 रुपये प्रति 10 ग्राम बाजार में बिका। दीपावली से पहले सोने के भाव ने उपहार देने वालों की नींद उड़ा दी है। ज्वेलरी की शौकीन महिला व अन्य ग्राहक लाइट वेट ज्वेलरी पसंद कर रही हैं।

एक लाख 23250 रुपये 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम बाजार में बिका

सोने की लगातार कीमतें चढ़ रही हैं। जिन निवेशकों ने एक वर्ष पहले सोना खरीदा था, उनकी तो दीपावली पहले ही मन गई।

20 सितंबर को सोने की कीमत एक लाख 13500 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इसके अगले दिन इस पर 475 रुपये की वृद्धि हुई।

22 सितंबर को इस की कीमतों में 1,125 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई।

23 सितंबर को गोल्ड की कीमत 11,700 रुपये हो गई।

एक ही दिन में इस पर तीन हजार 725 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई।

27 सितंबर को एक हजार 25 रुपये की वृद्धि होकर यह बाजार में 118,300 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका।

29 सितंबर को इसकी कीमत 119,400 रुपये रही।

एक अक्टूबर को सोने की कीमत 121,550 रुपये हो गई। इस पर 2150 रुपये की वृद्धि हुई।

पांच अक्टूबर को बाजार में सोना 121,450 रुपये हो गई। जबकि चार अक्टूबर को यह 121,08 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका।

अलीगढ़ सर्राफ कमेटी के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया है कि सोने की चढ़ती कीमतो के मूल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में डालर के प्रति उठता अविश्वास है। संपन्न लोग डालर में निवेश करना नहीं चाहते। विभिन्न बैंकों ने भी सोने में निवेश को ही बेहतर माना है। सामान्य लोग भी सोने में निवेश कर रहे हैं। जरूरत मंद लोग गोल्ड व डायमंड की लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं।