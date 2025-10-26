Language
    इगलास में वेगनार कार से आए चोर और बड़ा से चुराकर ले गए 12 बकरियां

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:35 PM (IST)

    इगलास के कांका गाँव में चोरों ने एक किसान के बाड़े से रात में 12 बकरियाँ चुरा लीं। बकरियों को ले जाने के लिए वेगनार कार का इस्तेमाल किया गया। किसान लाल सिंह ने बताया कि चोर रात 2 बजे बाड़े में घुसे और बकरियाँ चुरा ले गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    जागरण संवाददाता, इगलास। कोतवाली क्षेत्र के गाँव कांका में एक किसान के घेर से चोरों ने रात के अंधेरे में 12 बकरियां चोरी कर लीं। चौंकाने वाली बात यह है कि चोर बकरियों को चुराकर ले जाने के लिए वेगनार कार का इस्तेमाल किया।

    कांका निवासी लाल सिंह पुत्र थूरे सिंह का कहना है कि शनिवार की रात करीब 2 बजे चोर उनके घेर में बंधे मवेशियों को चुराने के इरादे से घुसे। चोरों ने घेर में बंधी 12 बकरियों को वेगनार कार में लाद लिया और फरार हो गए।

    पीड़ित के मुताबिक चोर 02 बड़ी और 10 छोटी बकरियां ले गए हैं। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।