इगलास में वेगनार कार से आए चोर और बड़ा से चुराकर ले गए 12 बकरियां

इगलास के कांका गाँव में चोरों ने एक किसान के बाड़े से रात में 12 बकरियाँ चुरा लीं। बकरियों को ले जाने के लिए वेगनार कार का इस्तेमाल किया गया। किसान लाल सिंह ने बताया कि चोर रात 2 बजे बाड़े में घुसे और बकरियाँ चुरा ले गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।