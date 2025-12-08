पेट दर्द से इलाज कराने पर भी नहीं मिला आराम, ऑपरेशन में बच्ची के पेट में मिली ऐसी चीज डॉक्टर भी रहे गए दंग
12 वर्षीय बच्ची पिछले छह माह से भोजन न करने, तेज पेट दर्द और उल्टी की समस्या से परेशान थी। कई जगह इलाज कराने के बाद भी सही कारण सामने नहीं आया। ऑपरेशन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। छह माह से पेट दर्द और उल्टी से जूझ रही हाथरस की एक बच्ची के पेट से डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर लगभग एक किलो वजन का बालों का विशाल गुच्छा निकालकर उसकी जान बचाई। मामला आगरा रोड स्थित शेखर सर्राफ मेमोरियल हास्पिटल का है।
हास्पिटल प्रबंधन के अनुसार, नया नगला सासनी, हाथरस निवासी 12 वर्षीय बच्ची पिछले छह माह से भोजन न करने, तेज पेट दर्द और उल्टी की समस्या से परेशान थी। कई जगह इलाज कराने के बाद भी सही कारण सामने नहीं आया और पेट में गांठ होने की बात कही जाती रही।
अल्ट्रासाउंड में मिला लगभग एक किलो बालों का गुच्छा
यहां तक कहा कि यदि ऑपरेट कराया तो गांठ फट जाएगी, जिससे बच्ची की जान भी जा सकती है। फिर स्वजन शेखर सर्राफ हास्पिटल आए। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड व एमआरआई कराया, जिसमें रेडियोलाजिस्ट डॉ. मौ. अशरफ ने पेट में लगभग एक किलो बालों का गुच्छा (हेयरबाल मास) पाया, जो जान के लिए खतरा बन चुका था।
स्वजन ने बताया कि बच्ची खेल-खेल में बालों को खा जाती थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ टीम ने अगले ही दिन ऑपरेशन का निर्णय लिया। बालों का विशाल गुच्छा सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया।
ऑपरेशन के बाद बच्ची स्वस्थ है और सामान्य रूप से भोजन कर रही है। प्रबंध निदेशक सुमित सर्राफ ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि एडवांस तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों की बदौलत यहां जटिल से जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं।
