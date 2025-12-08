पेट दर्द से इलाज कराने पर भी नहीं मिला आराम, ऑपरेशन में बच्ची के पेट में मिली ऐसी चीज डॉक्टर भी रहे गए दंग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। छह माह से पेट दर्द और उल्टी से जूझ रही हाथरस की एक बच्ची के पेट से डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर लगभग एक किलो वजन का बालों का विशाल गुच्छा निकालकर उसकी जान बचाई। मामला आगरा रोड स्थित शेखर सर्राफ मेमोरियल हास्पिटल का है।

हास्पिटल प्रबंधन के अनुसार, नया नगला सासनी, हाथरस निवासी 12 वर्षीय बच्ची पिछले छह माह से भोजन न करने, तेज पेट दर्द और उल्टी की समस्या से परेशान थी। कई जगह इलाज कराने के बाद भी सही कारण सामने नहीं आया और पेट में गांठ होने की बात कही जाती रही।

अल्ट्रासाउंड में मिला लगभग एक किलो बालों का गुच्छा यहां तक कहा कि यदि ऑपरेट कराया तो गांठ फट जाएगी, जिससे बच्ची की जान भी जा सकती है। फिर स्वजन शेखर सर्राफ हास्पिटल आए। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड व एमआरआई कराया, जिसमें रेडियोलाजिस्ट डॉ. मौ. अशरफ ने पेट में लगभग एक किलो बालों का गुच्छा (हेयरबाल मास) पाया, जो जान के लिए खतरा बन चुका था।