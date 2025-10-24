अलीगढ़ में फर्जी प्लाट दिखाकर महिला से हड़पे 12 लाख रुपये, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फर्जी प्लाट दिखाकर आरोपितों ने पीडित से पांच बार में 12 लाख रुपये हड़प लिए। इसमें आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गांव रुस्तमपुर सकत खां निवासी कश्मीरा देवी पत्नी जगदीश कुमार ने एसएसपी नीरज कुमार जादौन को शिकायती पत्र सौंपा था पति ई रिक्शा चलाकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मैं अपने पड़ोसी के घर दूध लेने जाती थी तो एक दिन पड़ोसी ने कहा, आपको प्लाट खरीदना हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा। महिला तैयार हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ दिन बाद आरोपितों ने बढौली फतेह खां स्थित प्लाट दिखा दिया आरोपितों ने 10 लाख रुपये में बेचने की बात महिला से कहीं। षड्यंत्र के तहत पांच लाख रुपये ले लिए। कुछ दिन बाद जब महिला ने आरोपितों से बैनामा करने के लिए कहा है तो दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैनामा करवा दिया और पांच लाख रुपये और ले लिए।

जब हम प्लाट पर नींव लगाने के लिए पहुंचे तो उस पर और व्यक्ति मिला और बोला कि यह प्लाट तो हमारा है। इसकी शिकायत नाथूराम से की तो उन्होंने जाति सूचक शब्द कहकर भगा दिया। कहा कि चली जा यहां से तेरी इज्जत भी लूट ली जाएगी। फिर इज्जत बचाती फिरेगी।