    अलीगढ़ में फर्जी प्लाट दिखाकर महिला से हड़पे 12 लाख रुपये, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Naresh Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:20 AM (IST)

    कश्मीरा देवी नामक एक महिला से कुछ लोगों ने फर्जी प्लाट दिखाकर 12 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने महिला को बढ़ौली फतेह खां में एक प्लाट दिखाया और उसे 10 लाख रुपये में बेचने की बात कही। बाद में पता चला कि वह प्लाट किसी और का है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फर्जी प्लाट दिखाकर आरोपितों ने पीडित से पांच बार में 12 लाख रुपये हड़प लिए। इसमें आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    गांव रुस्तमपुर सकत खां निवासी कश्मीरा देवी पत्नी जगदीश कुमार ने एसएसपी नीरज कुमार जादौन को शिकायती पत्र सौंपा था पति ई रिक्शा चलाकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मैं अपने पड़ोसी के घर दूध लेने जाती थी तो एक दिन पड़ोसी ने कहा, आपको प्लाट खरीदना हो तो हमसे संपर्क कीजिएगा। महिला तैयार हो गई।

    कुछ दिन बाद आरोपितों ने बढौली फतेह खां स्थित प्लाट दिखा दिया आरोपितों ने 10 लाख रुपये में बेचने की बात महिला से कहीं। षड्यंत्र के तहत पांच लाख रुपये ले लिए। कुछ दिन बाद जब महिला ने आरोपितों से बैनामा करने के लिए कहा है तो दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैनामा करवा दिया और पांच लाख रुपये और ले लिए।

    जब हम प्लाट पर नींव लगाने के लिए पहुंचे तो उस पर और व्यक्ति मिला और बोला कि यह प्लाट तो हमारा है। इसकी शिकायत नाथूराम से की तो उन्होंने जाति सूचक शब्द कहकर भगा दिया। कहा कि चली जा यहां से तेरी इज्जत भी लूट ली जाएगी। फिर इज्जत बचाती फिरेगी।

    इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि इसमें सहदेव, मालती, नाथूराम, व प्रदीप सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।