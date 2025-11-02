बैंक खाता चालू कराने के नाम पर 17.65 लाख की ठगी, 50 प्रतिशत का लालच देकर ऐसे बिछाया जाल
होटल कर्मचारी ने बिजनेसमैन का बेटा बनकर युवक को ठगा। बैंक खाता चालू करने के नाम पर ढाई करोड़ रुपये होने और 50% देने का लालच देकर 17.65 लाख रुपये ऐंठे। साइबर थाने में मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिजनेसमैन का बेटा बताकर एक होटल कर्मी ने युवक को ठगी का शिकार बना लिया। उसने बैंक खाता चालू करवाने के नाम पर ठगी। खाते में ढाई करोड़ रुपये होने की जानकारी दी और खाता चालू होने पर 50 प्रतिशत देने का लालच दिया। इस झांसे में आकर पीड़ित से 17.65 लाख रुपये की ठगी हो गई। साइबर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
जवां के सिकंदरपुर निवासी प्रमोद ने बताया कि उनके छोटे भाई आशू दिल्ली में महिपालपुर में एक होटल में रूम सर्विस का काम करते थे। उसी होटल में सोमली कुशीनगर निवासी विजय नाम के लड़के से मिले। वह उसी होटल में काम करता था। बताया कि विजय ने आशू से कहा कि एक्सिस बैंक में उसका खाता है।
उसमें ढाई करोड़ रुपये हैं। उसने कहा कि यदि पैसे निकलवा दोगे तो वह उन्हें 50 प्रतिशत देंगे। यह बात आशू ने प्रमोद कोबतायी। फिर प्रमोद ने विजय से बात की तो उसने कहा कि वह बिजनेसमैन का बेटा हो और बीए का छात्र व एक अकादमी में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। उसने अपने पिता की वाशवेसिन बनाने की फैक्ट्री होना भी बताया। उसने कहा कि यदि 10 हजार रुपये दे दोगे तो उसका खाता चालू हो जाएगा।
प्रमोद ने उसे 10 हजार रुपेय ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद होटल से काम छूट जाने पर आशू उसे अपने साथ ले आया। छह-सात महीने तक वह उनके साथ रहा। साथ रहते हुए विजय ने अपना खाता चालू करवाने के नाम पर प्रमोद से 13.40 लाख रुपये नकद व उनके भाई मनीष की यूपीआइ आइडी बनाकर 4.25 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। ये रुपये इसी वर्ष जनवरी से सितंबर तक में हुए। इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। डीटेल ली जा रही है।
