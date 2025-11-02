बैंक खाता चालू कराने के नाम पर 17.65 लाख की ठगी, 50 प्रतिशत का लालच देकर ऐसे बिछाया जाल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिजनेसमैन का बेटा बताकर एक होटल कर्मी ने युवक को ठगी का शिकार बना लिया। उसने बैंक खाता चालू करवाने के नाम पर ठगी। खाते में ढाई करोड़ रुपये होने की जानकारी दी और खाता चालू होने पर 50 प्रतिशत देने का लालच दिया। इस झांसे में आकर पीड़ित से 17.65 लाख रुपये की ठगी हो गई। साइबर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जवां के सिकंदरपुर निवासी प्रमोद ने बताया कि उनके छोटे भाई आशू दिल्ली में महिपालपुर में एक होटल में रूम सर्विस का काम करते थे। उसी होटल में सोमली कुशीनगर निवासी विजय नाम के लड़के से मिले। वह उसी होटल में काम करता था। बताया कि विजय ने आशू से कहा कि एक्सिस बैंक में उसका खाता है।

उसमें ढाई करोड़ रुपये हैं। उसने कहा कि यदि पैसे निकलवा दोगे तो वह उन्हें 50 प्रतिशत देंगे। यह बात आशू ने प्रमोद कोबतायी। फिर प्रमोद ने विजय से बात की तो उसने कहा कि वह बिजनेसमैन का बेटा हो और बीए का छात्र व एक अकादमी में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। उसने अपने पिता की वाशवेसिन बनाने की फैक्ट्री होना भी बताया। उसने कहा कि यदि 10 हजार रुपये दे दोगे तो उसका खाता चालू हो जाएगा।