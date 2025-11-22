SSP नीरज कुमार जादौन की कार्रवाई: देवी नगला बवाल और डॉक्टर से बदसलूकी में दारोगा समेत चार निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। महुआखेड़ा क्षेत्र के देवी नगला में हुए विवाद के बाद एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में संबंधित चौकी इंचार्ज और दो सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरे एक मामले में डाक्टर से अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी को भी निलंबित कर दिया गया है।

प्लाट के लेकर हुआ था विवाद



देवी नगला में बुधवार की शाम प्लाट को लेकर विवाद हुआ था। पूर्व विधायक के भतीजे व रोहन सिंह के पक्ष में विवाद हो गया था। हवाई फायरिंग भी हुई थी। इसमें चार लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। इसमें कुलदीप विहार हल्का टीम की लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई। हल्का प्रभारी एसआई सतवीर सिंह, बीट आरक्षी सर्वेश कुमार, संदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उधर डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी को निलंबित किया गया है।