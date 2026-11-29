जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आजादी के बाद से जिस गांव के लोग पक्की सड़क का इंतजार कर रहे थे, अब वहां तक विकास की राह पक्की होने जा रही है। कासगंज जिले की सीमा से जुड़ा अलीगढ़ का नगला तलब गांव अब तक कासगंज की ओर से तो पक्की सड़क से जुड़ा था, लेकिन अपने ही जिले की सीमा से गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता था। बरसात में यह रास्ता और मुश्किल हो जाता था। अब इस इंतजार पर विराम लगने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के तहत कंचनपुर से नगला तलब तक पक्की सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। आजादी के बाद पहली बार गांव को अलीगढ़ की ओर से पक्के लिंक मार्ग का निर्माण होगा। कंचनपुर से गांव तक 2.90 किमी लंबा लिंक मार्ग बनाने को मिली मंजूरी इस सड़क की कुल लंबाई 2.90 किलोमीटर होगी। निर्माण पर 2.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कंचनपुर तक पहले से पक्की सड़क बनी हुई है, लेकिन इसके आगे करीब तीन किलोमीटर का सफर ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से तय करना पड़ता था। गांव के लोग लंबे समय से इस मार्ग को पक्का कराने की मांग कर रहे थे। अब स्वीकृति मिलने के बाद गांव को अलीगढ़ जिले के मुख्य सड़क नेटवर्क से बेहतर संपर्क मिलने की उम्मीद जगी है।

2.86 करोड़ रुपये होंगे खर्च पीएमजीएसवाई के तहत जिले में करीब पांच वर्ष बाद कोई नई सड़क स्वीकृत हुई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत सड़क को मंजूरी मिली थी। ऐसे में नगला तलब तक बनने वाला मार्ग जिले के ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिशासी अभियंता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जिला स्तर से इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। अब शासन से स्वीकृत मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।