घर के बाहर फायरिंग, फिर सरेराह युवक को पीटकर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, अलीगढ़ के गांव में दहशत

संवाद सूत्र, जागरण लोधा। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों की एक हरकत ने महिला समेत क्षेत्रीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। बदमाशों ने पहले घर में अकेली महिला को दरवाजे खोलने के लिए कहा, जब दरवाजा नहीं खुला तो बदमाशों ने लोहे के दरवाजे पर ही तीन राउंड फायरिंग की।

उसके बाद जाते वक्त महिला के पति को पकड़ा और पीटकर घायल कर दिया। यहां भी बदमाशों ने तीन राउंड फायरिंग की और भाग गए। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपित नजर आए हैं, पुलिस उनका पता लगा रही है।

रोरावर क्षेत्र के तालसपुर की घटना, घर में अकेली थी महिला रोरावर क्षेत्र के गांव तालसपुर की घटना है। यहां के रहने वाले एक फैक्ट्री कर्मी नेक मोहम्मद गांव के पास ही रेलवे एवं हाईवे के बीच अकेले मकान में परिवार के साथ रहते हैं। रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे नेक मोहम्मद व उसकी मौसी का बेटा भूरा बाजार गये थे। तभी हाईवे के कच्चे रास्ते से चार बाइक पर सात युवक उसके घर पर पहुंच गए। इन बदमाशों ने घर दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगायी। घर में अकेली होने के चलते नेक मोहम्मद की पत्नी नाजमा अकेली थीं।

दरवाजा खुलवाना चाहते थे बदमाश, पुलिस कर रही पड़ताल शोर सुन वह घबरा गई ओर छत पर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा नहीं खोला तो युवकों ने गुस्से में दरवाजे पर तीन फायर किए और तालसपुर पुलिया की ओर चले गए। रास्ते में नेक मोहम्मद व भूरा मिले। बदमाशों ने उनका नाम पूछा और नेक मोहम्मद को पीटने लगे। उसे धमकाते हुए तीन हवाई फायर किए और चले गए। मारपीट के कारण नेक मोहम्मद को चक्कर आने लगे। वह घर जाकर लेट गया। रात करीब सवा आठ बजे उसने घटना की जानकारी कंट्रोलरूम को दी।