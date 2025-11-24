गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण के खिलाफ किसानों की नाराजगी, बोले- एक वर्ष का वादा तीन में भी नहीं पूरा
अलीगढ़ में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से किसानों ने मुलाकात की और 2022 में किए गए वादे को पूरा न करने पर नाराजगी जताई। किसानों ने साथा चीनी मिल को शुरू कराने के वादे को तीन साल बाद भी पूरा न होने पर आर्थिक नुकसान का आरोप लगाया। मंत्री के आश्वासन से असंतुष्ट किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सोमवार को सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों व पुलिस-प्रशासन के साथ कोर कमेटी की बैठक की। जिले के विकास कार्यों पर चर्चा चल ही रही थी कि बड़ी संख्या में गन्ना किसान उनसे मिलने पहुंच गए। किसानों ने मंत्री को 2022 में किया गया वादा याद दिलाया।
गन्ना मंत्री से बोले किसान, एक वर्ष का वादा तीन में भी नहीं पूरा
किसानों का कहना था कि उस समय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक वर्ष में साथा चीनी मिल शुरू करा दी जाएगी, लेकिन अब तीन साल गुजर चुके हैं, स्थिति जस की तस है। किसानों ने आरोप लगाया कि वादा पूरा न होने से उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की आपत्ति पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले बजट में चीनी मिल के पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसान इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखे।
किसानों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे
प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में ही किसानों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझा-बुझाकर शांत कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।