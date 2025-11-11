Language
    अलीगढ़-पलवल हाईवे: किसानों के लिए अच्छी खबर, 29 नवंबर तक मिलेगा मुआवजा!

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    अलीगढ़-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण में तेजी आई है। प्रशासन 29 नवंबर तक मुआवजा बांटने का लक्ष्य लेकर गांव-गांव शिविर लगा रहा है। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि तहसील कोल और खैर के कई गांवों में भूमि स्वामियों को मुआवजा दिया जाएगा। सभी शिविरों की प्रगति रिपोर्ट एनएचएआइ कार्यालय में जमा की जाएगी, ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से मुआवजा मिल सके।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़–पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ीकरण कार्य से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन गांव-गांव शिविर लगाकर इस काम को पूरा कर रहा है। अब 29 नवंबर तक इसमें किसानों को मुआवजा बांटने का लक्ष्य तय किया गया है।

    एडीएम प्रशासन ने की कार्मिकों की तैनाती, गांव-गांव लगेंगे मुआवजा वितरण शिविर

     

     

    एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि तहसील कोल के तीन व खैर के 28 गांवों में भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। सभी गांव में लेखपाल, भूमि अध्याप्ति अमीन व सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए तिथि निर्धारित कर दी गई है। 

    पंकज कुमार ने बताया कि मंगलवार से मुआवजा वितरण की शुरुआत होगी। इसमें उदयगढ़ी, बुलाकीपुर, नगला अस्सू, गनेशपुर, पड़ियावली, मईनाथ, उसरह रसूलपुर, खंडेहा, टप्पल, डोरपुरी, हामिदपुर, कुराना, घरबरा, मुकंदपुर, बढ़ौली फत्ते खां, हरिरामपुर, कनौरा, बैरमगढ़त्री, अंडला, लोधा व ल्हौसरा विसावन गांव के शिविर शामिल हैं।

     

    प्रत्येक शिविर की जाएगी रिपोर्ट

     

    प्रत्येक शिविर की प्रगति रिपोर्ट एसडीएम के माध्यम से हर दिन एनएचएआ कार्यालय कलेक्ट्रेट में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी प्रभावित किसानों को पारदर्शी व जल्द मुआवजा वितरित किया जाए।