अलीगढ़-पलवल हाईवे: किसानों के लिए अच्छी खबर, 29 नवंबर तक मिलेगा मुआवजा!

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़–पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ीकरण कार्य से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन गांव-गांव शिविर लगाकर इस काम को पूरा कर रहा है। अब 29 नवंबर तक इसमें किसानों को मुआवजा बांटने का लक्ष्य तय किया गया है।

एडीएम प्रशासन ने की कार्मिकों की तैनाती, गांव-गांव लगेंगे मुआवजा वितरण शिविर एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि तहसील कोल के तीन व खैर के 28 गांवों में भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। सभी गांव में लेखपाल, भूमि अध्याप्ति अमीन व सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए तिथि निर्धारित कर दी गई है।

पंकज कुमार ने बताया कि मंगलवार से मुआवजा वितरण की शुरुआत होगी। इसमें उदयगढ़ी, बुलाकीपुर, नगला अस्सू, गनेशपुर, पड़ियावली, मईनाथ, उसरह रसूलपुर, खंडेहा, टप्पल, डोरपुरी, हामिदपुर, कुराना, घरबरा, मुकंदपुर, बढ़ौली फत्ते खां, हरिरामपुर, कनौरा, बैरमगढ़त्री, अंडला, लोधा व ल्हौसरा विसावन गांव के शिविर शामिल हैं।