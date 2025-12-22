गांवों में नकली देसी घी की सप्लाई... फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई में मिले रिफाइंड कर्नेल पाम ऑयल और एसेंस

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सावधान! बाजार में मिलावटी और नकली देसी घी धड़ल्ले से बिक रहा है। गंगीरी में पकड़ी गई फैक्ट्री से नकली देसी घी जिले के गांवों में सप्लाई किया जा रहा था। इस फैक्ट्री पर अधिकारियों की कई दिन से नजर थी। कार्रवाई रविवार तड़के की गई। पहले पुलिस ने संचालक व उसके बेटे को घर से दबोचा और फिर फैक्ट्री ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काफी देर तक चाबी के लिए दोनों को समझाते रहे। बाद में फैक्ट्री का ताला तोड़ा गया। धनसिंहपुर रोड स्थित शैलेश कुमार की इस फैक्ट्री कार्रवाई की तैयारी शनिवार से ही कर ली गई थी। फैक्ट्री पर कई दिन से थी नजर, संचालक व बेटे को घर से दबोचा जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त अजय कुमार जायसवाल ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण, प्रियेश कुमार सिंह व आशीष गंगवार की टीम बनाई। पुलिस के साथ टीम रविवार तड़के खाद्य कारोबारी शिवम माहेश्वरी की फैक्ट्री (एसकेएम ट्रेडर्स) पर छापा मारा।

आठ नमूने लिए अजय कुमार ने बताया कि मौके पर कुल आठ नमूने संग्रहित किए गए, जिनमें शुद्ध देसी घी डेयरी मिल्क 500 ग्राम, शुद्ध देसी घी डेयरी मिल्क एक किलो, मोम जैसे पदार्थ, रिफाइंड कर्नेल पाम ऑयल, खुले घी, वनस्पति और एसेंस शामिल हैं। नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।