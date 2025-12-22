Language
    गांवों में नकली देसी घी की सप्लाई... फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई में मिले रिफाइंड कर्नेल पाम ऑयल और एसेंस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:08 AM (IST)

    अलीगढ़ में नकली देसी घी का कारोबार पकड़ा गया। गंगीरी में एक फैक्ट्री से नकली घी जिले के गांवों में सप्लाई हो रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक और उस ...और पढ़ें

    फैक्ट्री में बरामद पैक्ड घीl सौ. विभाग, फैक्ट्री में बरामद नकली घी व अन्य सामान को जब्त कर सील करती टीम l सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सावधान! बाजार में मिलावटी और नकली देसी घी धड़ल्ले से बिक रहा है। गंगीरी में पकड़ी गई फैक्ट्री से नकली देसी घी जिले के गांवों में सप्लाई किया जा रहा था। इस फैक्ट्री पर अधिकारियों की कई दिन से नजर थी। कार्रवाई रविवार तड़के की गई। पहले पुलिस ने संचालक व उसके बेटे को घर से दबोचा और फिर फैक्ट्री ले गए।

    काफी देर तक चाबी के लिए दोनों को समझाते रहे। बाद में फैक्ट्री का ताला तोड़ा गया। धनसिंहपुर रोड स्थित शैलेश कुमार की इस फैक्ट्री कार्रवाई की तैयारी शनिवार से ही कर ली गई थी।

    फैक्ट्री पर कई दिन से थी नजर, संचालक व बेटे को घर से दबोचा

    जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त अजय कुमार जायसवाल ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण, प्रियेश कुमार सिंह व आशीष गंगवार की टीम बनाई। पुलिस के साथ टीम रविवार तड़के खाद्य कारोबारी शिवम माहेश्वरी की फैक्ट्री (एसकेएम ट्रेडर्स) पर छापा मारा।

    आठ नमूने लिए

    अजय कुमार ने बताया कि मौके पर कुल आठ नमूने संग्रहित किए गए, जिनमें शुद्ध देसी घी डेयरी मिल्क 500 ग्राम, शुद्ध देसी घी डेयरी मिल्क एक किलो, मोम जैसे पदार्थ, रिफाइंड कर्नेल पाम ऑयल, खुले घी, वनस्पति और एसेंस शामिल हैं। नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। 

    जांच रिपोर्ट के बाद आगे का एक्शन

    जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई बाजार में नकली और मिलावटी घी की बिक्री रोकने और आम जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। आम जनता से अपील है कि किसी भी संदिग्ध और अवैध खाद्य उत्पाद का सेवन न करें और हमेशा प्रमाणित ब्रांड और पैकिंग वाले उत्पाद ही खरीदें।

    लिवर, किडनी व हार्ट को नुकसान

    फिजीशियन डा. नितिन गुप्ता ने बताया कि नकली घी में इस्तेमाल होने वाले रसायन और मिलावटी सामग्री स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे पदार्थों का सेवन लिवर, किडनी और हृदय संबंधी रोगों का कारण बन सकता है। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।