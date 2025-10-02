युवती की फेसबुक ID हैक कर भेजा अश्लील मैसेज, वीडियो वायरल करने पर केस दर्ज

खैर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती की फेसबुक आईडी हैक कर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। आरोपी कृष्ण ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, खैर । कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती की फेसबुक आईडी हैक कर नामजद युवक ने अश्लील मैसेज भेजे और वीडीओ प्रसारित की है। मामले की जानकारी पर युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित युवती के पिता ने घटना की शिकायत पर पुलिस से की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शिवाला चौकी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती के पिता का कहना है कि गांव अहरौला निवासी कृष्ण पुत्र ओमवीर उनकी पुत्री को परेशान व प्रताणित करता रहता है।

डालता था गंदे वीडियो आए दिन गंदी गंदी वीडीओ डालता रहता है। उक्त षड़यंत्र में आरोपित कृष्णा व उसके मित्र शामिल हैं। पुत्री विवाहित है और परेशान करने की नीयत से इस प्रकार का कार्य कर रहा है। पुत्री की आइडी बंद कराने की कृपा करें, और जाल साज आरोपित कृष्णा के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें।