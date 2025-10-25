कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों पर ESIC कसेगा शिकंजा, जुर्माने के साथ होगी ये कार्रवाई

जागरण संवादााता, अलीगढ़। प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कारखाना, अस्पताल, शोरूम, श्रमिकों के ठेकेदारों एवं अन्य संस्थाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) पंजीकरण की सुविधा दे रहा है, जिनके यहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर, वे 31 दिसंबर तक पंजीकरण कर लेते हैं तो उनकी किसी भी प्रकार की जांच नहीं होगी। इसके बाद विभागीय निरीक्षक सर्वे के लिए क्षेत्र में उतरेंगे। संबंधित नियोक्ता से कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती व खुद के द्वारा दिए जाने वाली धनराशि मय ब्याज एवं जुर्माने के साथ वसूली जाएगी।

कब हुई पंजीकरण की शुरुआत? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने एक जुलाई से कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए अभियान शुरू किया है, मगर इसके बाद भी जिले में नियोक्ता रुचि नहीं ले रहे। जिले में तीन बड़े सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, तीन मिनी औद्योगिक क्षेत्र, डिफेंस इंडस्ट्रीज कारिडोर व निजी भूमि पर फैक्ट्री व कारखाने हैं। लेकिन, जिले में मात्र 34 हजार कर्मचारियों को ईएसआई में कवर किया गया है।

साथ ही जिले में ताला-हार्डवेयर व अन्य उत्पादन की फैक्ट्री, कारखाने व सभी प्रकार की फर्म व प्रतिष्ठान भी हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिस कर्मचारी का वेतन 21 हजार रुपये तक है, उसका ईएसआइसी में पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, ठेकेदार, फैक्ट्री, कारखाना, अस्पताल, शोरूम व अन्य अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं और ईएसआइसी द्वारा उन्हें मेडिकल, वेतन और अन्य सुविधा का लाभ मिल सके।