Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों पर ESIC कसेगा शिकंजा, जुर्माने के साथ होगी ये कार्रवाई

    By Manoj Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, शोरूमों आदि के लिए पंजीकरण सुविधा प्रदान कर रहा है। 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने पर कोई जांच नहीं होगी। इसके बाद निरीक्षक सर्वे करेंगे और नियोक्ता से कर्मचारियों के वेतन कटौती, स्वयं की हिस्सेदारी, ब्याज व जुर्माने सहित राशि वसूली जाएगी।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवादााता, अलीगढ़। प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कारखाना, अस्पताल, शोरूम, श्रमिकों के ठेकेदारों एवं अन्य संस्थाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) पंजीकरण की सुविधा दे रहा है, जिनके यहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

    अगर, वे 31 दिसंबर तक पंजीकरण कर लेते हैं तो उनकी किसी भी प्रकार की जांच नहीं होगी। इसके बाद विभागीय निरीक्षक सर्वे के लिए क्षेत्र में उतरेंगे। संबंधित नियोक्ता से कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती व खुद के द्वारा दिए जाने वाली धनराशि मय ब्याज एवं जुर्माने के साथ वसूली जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब हुई पंजीकरण की शुरुआत?

    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने एक जुलाई से कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए अभियान शुरू किया है, मगर इसके बाद भी जिले में नियोक्ता रुचि नहीं ले रहे। जिले में तीन बड़े सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, तीन मिनी औद्योगिक क्षेत्र, डिफेंस इंडस्ट्रीज कारिडोर व निजी भूमि पर फैक्ट्री व कारखाने हैं। लेकिन, जिले में मात्र 34 हजार कर्मचारियों को ईएसआई में कवर किया गया है।

    साथ ही जिले में ताला-हार्डवेयर व अन्य उत्पादन की फैक्ट्री, कारखाने व सभी प्रकार की फर्म व प्रतिष्ठान भी हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिस कर्मचारी का वेतन 21 हजार रुपये तक है, उसका ईएसआइसी में पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, ठेकेदार, फैक्ट्री, कारखाना, अस्पताल, शोरूम व अन्य अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं और ईएसआइसी द्वारा उन्हें मेडिकल, वेतन और अन्य सुविधा का लाभ मिल सके।

    इसके तहत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से सेलरी का 0.75 प्रतिशत व नियोक्ता द्वारा 3.25 की धनराशि कटौती कर विभाग में जमा की जाती है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में कर्मचारी को मेडिकल, वेतन एवं पेंशन का लाभ मिल सके। ईएसआईसी के प्रबंधक विवेक कुमार विशिष्ट ने कहा कि पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर के बाद विभाग इन सभी की कुंडली खंगालेगा। कर्मचारियों के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है।