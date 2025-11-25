अलीगढ़ जामा मस्जिद क्षेत्र अतिक्रमण से कराया मुक्त: जाल, सीढ़ियां और फुटपाथ बने निर्माण तोड़े; CCTV कैमरे से निगरानी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जामा मस्जिद ऊपरकोट के चारों ओर से नगर निगम ने सोमवार को अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। नालों पर फिक्स किए गए लोहे के जाल, सड़क तक बनाई गई सीढ़ियां, फुटपाथ पर स्थायी निर्माण व दुकानों के आगे सड़क तक तिरपाल आदि को जेसीबी से हटवाया गया।

इस दौरान कुछ लोगों ने समय की मांग करते हुए अपने तेवर दिखाए। नगर निगम प्रवर्तन दल से नोकझोंक भी की लेकिन पुलिस बल की सख्ती के चलते किसी की न चली। जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां सीसी (क्लोज सर्किट) कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण न लगने देने के संबंध में क्षेत्रीय पुलिस को पत्र भी भेज दिया है।



नगर निगम ने प्रवर्तन दल व पुलिस बल के साथ की अतिक्रमण ढहाने की कार्रवा ई



क्षेत्र में सीसी कैमरों को लगाकर इनको नगर निगम के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आइसीसीसी) से जोड़ दिया जाएगा। हैबिटेट सेंटर में बने आइसीसीसी के कार्यालय से ही नजर रखी जा सकेगी। अतिक्रमण होने पर लाउडस्पीकर से संदेश देते हुए पुलिस को सतर्क किया जाएगा।



दोबारा अतिक्रमण न लगे इसके लिए पुलिस विभाग को पत्र भेजा, हुई वीडियोग्राफी नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है। दोबारा जो भी अतिक्रमण करने में लिप्त पाया गया उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। सुगम यातायात व नाला-नाली की सफाई के बीच जो भी अतिक्रमण आएगा उसको गिराया जाएगा।