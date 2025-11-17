रेलवे लाइन पर मिला खाली छोटा सिलेंडर, खबर मिलते ही अधिकारियों में मची खलबली, रोकी गई ट्रेन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जेल फाटक के पास रविवार को रेलवे लाइन के बीच एक छोटा खाली सिलेंडर मिलने से रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। जानकारी मिलने पर पूर्वा एक्सप्रेस को रोका गया। सूचना के बाद स्थानीय व रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और सिलेंडर को हटा दिया। सिलेंडर को हटाकर रेलवे लाइन से अलग किया गया। इस मामले में थाना बन्नादेवी में अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया है।

आजमगढ़ से चलकर दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के चालक ने मेहरावल स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि जेल पुल के पास तीसरी रेलवे लाइन के बीच में एक छोटा अग्निशमन यंत्र छोटा सिलेंडर रेलवे लाइन के बीच में पड़ा हुआ है। जानकारी मिलने पर मेहरवाल के स्टेशन मास्टर ने सूचना अलीगढ़ के स्टेशन मास्टर व थाना बन्ना देवी पुलिस को जानकारी दे दी।

इधर अलीगढ़ जंक्शन से रवाना हुई पूर्वा एक्सप्रेस को धीमी गति से जेल पुल तक ले जाया गया। जेल फाटक से पहले जहां सिलेंडर पड़ा हुआ था। उससे पहले ही पूर्वा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। रेलवे के कीमैन व आरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके सिलेंडर को रेलवे लाइन से हटा दिया।