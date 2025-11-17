Language
    रेलवे लाइन पर मिला खाली छोटा सिलेंडर, खबर मिलते ही अधिकारियों में मची खलबली, रोकी गई ट्रेन

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:19 AM (IST)

    एक रेलवे लाइन पर खाली छोटा सिलेंडर मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही तत्काल प्रभाव से ट्रेन को रोक दिया गया। सुरक्षा कारणों से ट्रेन का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया और रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जेल फाटक के पास रविवार को रेलवे लाइन के बीच एक छोटा खाली सिलेंडर मिलने से रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। जानकारी मिलने पर पूर्वा एक्सप्रेस को रोका गया। सूचना के बाद स्थानीय व रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और सिलेंडर को हटा दिया। सिलेंडर को हटाकर रेलवे लाइन से अलग किया गया। इस मामले में थाना बन्नादेवी में अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    आजमगढ़ से चलकर दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के चालक ने मेहरावल स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि जेल पुल के पास तीसरी रेलवे लाइन के बीच में एक छोटा अग्निशमन यंत्र छोटा सिलेंडर रेलवे लाइन के बीच में पड़ा हुआ है। जानकारी मिलने पर मेहरवाल के स्टेशन मास्टर ने सूचना अलीगढ़ के स्टेशन मास्टर व थाना बन्ना देवी पुलिस को जानकारी दे दी।

    इधर अलीगढ़ जंक्शन से रवाना हुई पूर्वा एक्सप्रेस को धीमी गति से जेल पुल तक ले जाया गया। जेल फाटक से पहले जहां सिलेंडर पड़ा हुआ था। उससे पहले ही पूर्वा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। रेलवे के कीमैन व आरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके सिलेंडर को रेलवे लाइन से हटा दिया।

    बाद में घटना की जानकारी मिलने पर थाना बन्ना देवी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई करते हुए अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर रेलवे व आरपीएफ के अधिकारी बेचैन है। स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।