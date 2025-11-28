Language
    जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी पड़ने पर DM ने लगाई फटकार, दिए आदेश

    By Surjeet Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:25 AM (IST)

    ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए चल रहे जल जीवन मिशन (ग्रामीण) की प्रगति बेहद धीमी पाई गई। डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह कमी उजागर हुई। डीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में 70–80% काम पूरा हो चुका है, उन्हें तुरंत तेज गति से समय सीमा में पूरा किया जाए।    

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चल रहे जल जीवन मिशन ग्रामीण की रफ्तार काफी सुस्त है। गुुरुवार को डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इसकी पोल खुल गई। डीएम ने इस पर अधिशासी अभियंता जल निगम समेत सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन परियोजनाओं में 70 से 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, उन्हें अब तत्काल गति देकर समयसीमा में पूरा किया जाए।

    देरी नहीं होगी बर्दाश्त

    डीएम ने कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कार्यों में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिले के 4.28 लाख घरों को नल कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य तय है। इसमें कुल चार संस्थाएं काम कर रही हैं। इनमें पीएनसी इंफ्राटेक ने 417 में से 115 परियोजनाएं पूर्ण कर जलापूर्ति शुरू कर दी है।

    केपीटीएल ने 158 में से 93 परियोजनाएं पूरी कीं। 149 स्थानों पर पानी की आपूर्ति की जा रही है। आयन एक्सचेंज ने 155 में से 51 कार्य पूरे कर 67 जगहों पर जलापूर्ति शुरू कर दी है। प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स ने अपने 56 प्रोजेक्ट सौ प्रतिशत पूरी कर दिए हैं।

    ग्रामीणों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 18001212164 जारी है। पंप हाउसों पर रजिस्टर भी उपलब्ध है। अब तक प्राप्त 1081 शिकायतों में 1031 निस्तारित की जा चुकी हैं। डीएम ने शेष 50 शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि काम केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। इस मौके पर सीडीओ योगेंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।