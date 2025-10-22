UP के इस शहर में दीवाली पर दो हजार करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार, इन चीजों की खूब हुई खरीद 

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपोत्सव पर खरीदारी से बाजार को आर्थिक ताकत मिली है। आटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारों की जबर्दस्त भीड़ रही। वहीं इलेक्ट्रानिक्स बाजार व मोबाइल फोन के शोरूम भी ग्राहकों से चमके। पीतल की मूर्ति से लेकर खाद्य व पूजन सामग्री विक्रेताओं के चेहरों की मुस्कराहट अच्छी बिक्री को बयां कर रही थी। मिठाइयों की खूब बिक्री हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को कुंजीलाल व विकास स्वीट्स पर शाम सात बजे तक मिठाइयों का स्टाक खत्म होने से शटर डाउन कर दिए गए। फूलों की बिक्री का आलम था कि सुबह 150 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाला गेंदा शाम तक 200 रुपये प्रति किलो तक बिका।

दीपावली पर दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। इसमें मिठाइयों का 60 करोड़ व 1500 करोड़ रुपये से अधिक का आटोमोबाइल का कारोबार शामिल है। विभिन्न कंपनियों के 200 से अधिक ट्रैक्टरों की बिक्री हुई। सोने पर तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक कीमतें गिरीं। ग्राहकों ने महंगाई को मात देकर चांदी की मूर्तियां, बर्तन, घंटे, कलश व स्वर्ण आभूषण खरीदे। लाइट वेट ज्वेलरी युवाओं की पसंद रही।

भाईदूज पर कई फ्लेवर में मिलेंगी मिठाइयां भाईदूज पर बहनें चाकलेट, स्ट्राबेरी, किरनवेरी, टूटी फूटी फ्लेवर में काजू कतरी से भाई या भाइयों का मुँह मीठा कराएंगी। इस फ्लेवर की मिठाइयां नामचीन शोरूम पर मिलेंगी। कुंजीलाल के मालिक सुमित गोयल व जलाली स्वीट्स के मालिक चारूल वार्ष्णेय ने बताया है कि अन्य कई फ्लेवर में भी मिठाइयां मिलेंगी। विकास स्वीट्स के मालिक सुरेश वडेरा ने बताया कि दो दिन का अवकाश मिलने पर मिठाइयों को तरोताजा बनाया जा रहा है। नारियल गोला 550 से 600 रुपये प्रति किलो तक बिका।

डिब्बे के वजन के साथ मिठाई तौलने पर होगी कड़ी कार्रवाई दीपावली पर मां लक्ष्मी व गणेश पूजन मिठाई के साथ होता है। लोग प्रियजन व स्वजन को उपहार स्वरूप मिठाई देने का प्रचलन है। ध्यान रखें मिठाई के वजन के साथ उसका डिब्बा न तौला जाए। बाट माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक प्रमोद पाल ने कहा है कि मिठाई के वजन के साथ डिब्बा तौलना गैरकानूनी है। इसके लिए विधिक कार्रवाई की जाती है।

खरीदारी से खिल उठा फूलों का कारोबार मानिक चौक के दुकानदार ललित वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार फूलों की अच्छी बिक्री हुई। इससे कारोबार खिल उठा। ग्राहकों के अनुसार दीपावली पर गेंदा की छोटी माला 20 रुपये व गेंदा का हार 40 वाला 75 रुपये तक बिका है। गुलाब का हार 150 रुपये वाला 200 रुपये तक बिका है। सबसे अधिक मांग व तेजी गेंदा पर रही।