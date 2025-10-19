व्हाट्सएप प्रोफाइल पर DIG का फोटो लगाकर की वसूली, पलक झपकते लगाया इतने का चूना
एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर डीआईजी प्रभाकर चौधरी की फोटो लगाकर वसूली की। उसने एक पेट्रोल पंप से दो बार में 5,000 रुपये ट्रांसफर करवाए। शिकायत पर पुलिस ने साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक व्यक्ति व्हाट्सएप प्रोफाइल में डीआइजी प्रभाकर चौधरी की फोटो लगाकर वसूली कर रहा था। एक पेट्रोल पंप से दो बार में उसने पांच हजार रुपये भी ट्रांसफर करवा लिए। इसकी शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो उनके द्वारा साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
पुलिस के अनुसार वाट्सएप प्रोफाइल पर डीआइजी प्रभाकर चौधरी की फोटो लगाकर अज्ञात व्यक्ति अवैध तरीके से लोगों से पैसे मांग रहा था। शिकायत मिलने पर जांच की तो पता चला कि इसी अवैध ढंग से इंडियन आयल पेट्रोल पंप शर्मा ब्रदर्स से भी दो बार में 2000 व 3000 रुपये में यूपीआइ के जरिये विजय नंदन के यूनियन बैंक आफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर हुए हैं।
क्वार्सी थाने के दारोगा देवेंद्र कुमार ने यह मुकदमा पंजीकृत कराया है। इंस्पेक्टर बीके पांडेय ने बताया कि आइटी टीम के सहयोग से इस मामले में जांच की जा रही है। जिस खाते में पैसे गए हैं, उसका पता निकलवाया जा रहा है। जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।