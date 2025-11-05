Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलीगढ़ में लोहा कारोबारी के आवास सहित तीन फैक्ट्रियों पर छापा, दूसरे दिन भी जांच जारी

    By Manoj Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    अलीगढ़ में लोहा कारोबारी एलडी गोयल के तीन ठिकानों पर डीजीजीआई ने छापा मारा। बोगस फर्मों से खरीद-फरोख्त दिखाकर टैक्स क्रेडिट लेने की आशंका है। टीम ने गोदामों से आयरन स्क्रैप और डिजिटल डेटा जब्त किया है। जांच में जुटी टीम ने सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए और परिसर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अलीगढ़ में मंगलवार रात छापा मारने पहुंची डीजीजीआई की टीम। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सरिया, एंगल व अन्य लोहे के उत्पाद बनाने व आयरन स्क्रेप व अन्य कबाड़ की खरीद फरोख्त करने वाले एलडी गोयल की फर्नेश फैक्ट्री, हाथरस जिले की हसायन के रति के नगला स्थित श्री महाकाल कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड व सासनी में इगलास रोड स्थित फर्म सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर एक साथ वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीजीआई ) की टीम ने छापे मारे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कार्रवाई मंगलवार को शुरू की गई, जो बुधवार दोपहर एक बजे तक जारी है। एक अन्य टीम ने महानगर के आगरा रोड दुर्गापुरी झम्मन लाल कंपाउंड स्थित आवास पर भी छापा मारा। सभी ठिकानों को फोर्स के साथ परिसरों को अपने कब्जे में ले लिया है।

    जांच आधिकारियों काे मौके पर मिले संदिग्ध दस्तावेजाें में बोगस फर्मों से खरीद-फरोख्त दर्शाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का करोड़ों रुपये का लाभ लेने की आशंका जताई है। वहीं गोदामों में आयरन स्क्रेप व तैयार इंगट व अन्य तैयार उत्पादों की बिक्री, कच्ची व पक्की पर्ची व डिजीटल डाटा भी कब्जा में ले लिया है।

    लोहा कारोबार में रसूख रखने वाले गोयल परिवार की प्रतिष्ठानो पर 30 सितंबर को राज्य एवं सेवाकर (जीएसटी) की एसआइबी टीम ने कई ठिकानों पर सर्वे किया था। इसकी भी जांच चल रही है।

    डीजीजीआई की टीम ने रैकी के बाद केंद्रीय वित्तमंत्रालय व प्रमुख सचिव को सूचाना देने के बाद एडिशनल डायरेक्टर के निर्देश पर चार टीमों में शामिल 70 से अधिक अधिकारियों को लखनऊ से रवाना किया गया।

    जांच टीम में शामिल सभी अधिकारियों के मोबाइल एक बैग में रख दिए गए। इसके बाद जब टीम चारों ठिकानों पर पहुंची तो पहले कारों को काफी दूर खड़ा कर दिया। प्रतिष्ठानों के परिसरों को चारो ओर से कवरेज किया। इसके बाद टीम फर्नेश फैक्ट्रियों के अंदर प्रवेश किया।

    आवास पर गार्डों से टीम की हल्की नोकझोंक हुई। 20 से अधिक अधिकारियों को देखकर लोहा कारोबारियों के स्वजन सहम गए। इन सभी को एक कमरे में बैठने के लिए बोला गया। सभी को मोबाइल का उपयोग करने के लिए मना कर दिया।

    ताला नगरी स्थित प्रतिष्ठान पर सोम दत्त गोयल काे तलाशा गया। सासनी और औद्योगिक आस्थान रति के नगला में चंद्र शेखर गोयल व सासनी में इगलास रोड स्थित फर्म सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर गोयल के पार्ट्नर अजय वाष्र्णेय के बारे में पूछा गया। चारों ठिकानों पर मारे गए छापे के समय किसी भी कर्मचारी या स्टाफ को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। सभी के मोबाइल कब्जे में ले लिए।

    देर रात तक मौके पर मिले बिल, विल्टी, कच्ची व पक्की पर्चियां, बोगस फर्म से खरीद फरोख्त से जुडे पर्चे व डिजीटल डाटा का मिलान किया जा रहा है। टीम 48 घंटे तक जांच कर सकती है। टीम को लीड करने वालों से सहायक निदेशक पल पल की जानकारी ली जा रही है। इस जांच से सीजीएसटी के सहायक आयुक्त व अधीक्षकों से गोपनीय रखा गया। अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना रखी है।