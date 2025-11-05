अलीगढ़ में लोहा कारोबारी के आवास सहित तीन फैक्ट्रियों पर छापा, दूसरे दिन भी जांच जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सरिया, एंगल व अन्य लोहे के उत्पाद बनाने व आयरन स्क्रेप व अन्य कबाड़ की खरीद फरोख्त करने वाले एलडी गोयल की फर्नेश फैक्ट्री, हाथरस जिले की हसायन के रति के नगला स्थित श्री महाकाल कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड व सासनी में इगलास रोड स्थित फर्म सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर एक साथ वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीजीआई ) की टीम ने छापे मारे।

यह कार्रवाई मंगलवार को शुरू की गई, जो बुधवार दोपहर एक बजे तक जारी है। एक अन्य टीम ने महानगर के आगरा रोड दुर्गापुरी झम्मन लाल कंपाउंड स्थित आवास पर भी छापा मारा। सभी ठिकानों को फोर्स के साथ परिसरों को अपने कब्जे में ले लिया है।

जांच आधिकारियों काे मौके पर मिले संदिग्ध दस्तावेजाें में बोगस फर्मों से खरीद-फरोख्त दर्शाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का करोड़ों रुपये का लाभ लेने की आशंका जताई है। वहीं गोदामों में आयरन स्क्रेप व तैयार इंगट व अन्य तैयार उत्पादों की बिक्री, कच्ची व पक्की पर्ची व डिजीटल डाटा भी कब्जा में ले लिया है।

लोहा कारोबार में रसूख रखने वाले गोयल परिवार की प्रतिष्ठानो पर 30 सितंबर को राज्य एवं सेवाकर (जीएसटी) की एसआइबी टीम ने कई ठिकानों पर सर्वे किया था। इसकी भी जांच चल रही है। डीजीजीआई की टीम ने रैकी के बाद केंद्रीय वित्तमंत्रालय व प्रमुख सचिव को सूचाना देने के बाद एडिशनल डायरेक्टर के निर्देश पर चार टीमों में शामिल 70 से अधिक अधिकारियों को लखनऊ से रवाना किया गया। जांच टीम में शामिल सभी अधिकारियों के मोबाइल एक बैग में रख दिए गए। इसके बाद जब टीम चारों ठिकानों पर पहुंची तो पहले कारों को काफी दूर खड़ा कर दिया। प्रतिष्ठानों के परिसरों को चारो ओर से कवरेज किया। इसके बाद टीम फर्नेश फैक्ट्रियों के अंदर प्रवेश किया।

आवास पर गार्डों से टीम की हल्की नोकझोंक हुई। 20 से अधिक अधिकारियों को देखकर लोहा कारोबारियों के स्वजन सहम गए। इन सभी को एक कमरे में बैठने के लिए बोला गया। सभी को मोबाइल का उपयोग करने के लिए मना कर दिया।

ताला नगरी स्थित प्रतिष्ठान पर सोम दत्त गोयल काे तलाशा गया। सासनी और औद्योगिक आस्थान रति के नगला में चंद्र शेखर गोयल व सासनी में इगलास रोड स्थित फर्म सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर गोयल के पार्ट्नर अजय वाष्र्णेय के बारे में पूछा गया। चारों ठिकानों पर मारे गए छापे के समय किसी भी कर्मचारी या स्टाफ को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। सभी के मोबाइल कब्जे में ले लिए।