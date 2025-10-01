स्कूटी सवार की तड़प-तड़पकर मौत, कटी पतंग का मांझा गर्दन में फंसता चला गया; जितना निकलना चाहा उतना उलझा

अलीगढ़ में चाइनीज मांझे से एक और मौत हो गई। जमालपुर पुल पर स्कूटर सवार सलमान की गर्दन में मांझा उलझने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी जान चली गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है क्योंकि प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री जारी है। एडीएम सिटी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घर से खाना खाकर बड़े भाई की दुकान पर जा रहे स्कूटी सवार एक युवक की प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने जान ले ली। स्कूटर से युवक जमालपुर पुल को पार कर रहा था तभी मांझा उसकी गर्दन में उलझ गया। जब तक युवक मांझे को निकालने के लिए स्कूटर को रोक पाता तब तक उसकी गर्दन में काफी गहराई तक घुस चुका था।

आधी गर्दन कटने से युवक पुल पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। राहगीर भी नहीं समझ पाए क्या हुआ? जब उसे उठाया तो मांझा गर्दन में फंसा हुआ था। युवक एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने प्रशासन के उन दावाें को खोखला साबित कर दिया जिसमें प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक बात कही जाती हैं।

जमालपुर पुल पर हुई घटना, आधी गर्दन तक घुस गया मांझा क्वार्सी क्षेत्र के माैलाना आजाद नगर निवासी सलमान स्कूटर से मंगलवार को अपने भाई वसीम की जमालपुर स्थित मीट की दुकान पर जा रहा था। जहां वह काम करता है। शाम करीब चार बजे वह खाना खाकर घर से दुकान के लिए चला था। जमालपुर पुल के ऊपर से गुजरते समय कटी हुई पतंग का मांझा सलमान की गर्दन में फंस गया।

मांझा निकालने के प्रयास में कटा सलमान ने मांझे को निकालने का प्रयास भी किया। उंगली भी कट लेकिन मांझा गर्दन में उलझाता ही चला गया। इससे स्कूटर समेत सलमान सड़क पर गिर गए जिससे काफी मात्रा में खून बह गया। राहगीरों की मदद से पुलिस गंभीर रूप से घायल सलमान को लेकर जेएन मेडिकल काॅलेज पहुंची। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश बना हुआ है।