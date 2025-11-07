Language
    'माल दिला दीजिए, काम हो जाएगा', पूर्व मेयर के पास आई साइबर ठग की कॉल, बोला- आपके नंबर पर गैर कानूनी...

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    एक साइबर ठग ने पूर्व मेयर को फोन करके कहा कि उनके नंबर पर गैरकानूनी गतिविधि हो रही है। ठग ने 'माल' दिलाने पर 'काम' करने की बात कही। मेयर ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पूर्व मेयर शकुंतला भारती को साइबर ठगों ने शुक्रवार को भी फोन किया। पांच दिन में चौथी बार फोन आया। दिल्ली में टेलीकाम कंपनी का कर्मचारी बताने वाले ने पूर्व मेयर को उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग होने का हवाला देते हुए जाल में फंसाने का प्रयास किया। पूर्व मेयर ने जब ये कहा कि इस समस्या का समाधान क्या है तो वह असली रूप में आ गया। बोला, माल देना होगा।

    जब पूछा कि क्या माल? तो हल्की आवाज में कहता है पैसा चाहिए। इसके बाद पूर्व मेयर ने उसे जमकर सुनाई। जिस नंबर से फोन आया, उसे साइबर सेल में दे दिया है। बातचीत को रिकार्ड भी कर लिया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि दो नंबर आंध्र प्रदेश और मुंबई में संचालित मिले हैं। देहलीगेट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में लगी है।

    पूर्व मेयर के पास सबसे पहले सोमवार सुबह 10:26 बजे सुनील कुमार त्रिपाठी नाम से व्यक्ति का फोन आया था। खुद को दिल्ली में टेलीकाम कंपनी का कर्मचारी बताते हुए पूर्व मेयर के आधार नंबर से दिल्ली के साउथ नेहरू पैलेस से सिम खरीदने की जानकारी दी। ये भी कहा कि नंबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप दिल्ली आकर एफआइआर करा लें। दिल्ली के कनाट पैलेस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आरोही यादव नाम की महिला का नंबर दिया।

    महिला ने खुद को सब इंस्पेक्टर बताते हुए पूर्व मेयर को तीन घंटे से अधिक तक डिजिटल अरेस्ट किया। मंगलवार और बुधवार को भी फोन किए। पूर्व मेयर ने मुकदमे में 50 लाख रुपये मांगने की बात कही है। साइबर सेल प्रभारी राहुल चौधरी के अनुसार जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश और मुंबई के नंबर ट्रेस हुए हैं।

    बातचीत के अंश

    साइबर ठग : नमस्कार, टेलीकाम कंपनी से बोल रहा हूं। आपके एयरटेल के नंबर पर गैर कानूनी गतिविधि प्राप्त हो रही हैं।
    पूर्व मेयर : इस नंबर की मेरी कोई सिम संचालित नहीं हो रही है। न मेरा कोई लिंक है।
    साइबर ठग : फिर ये आपके नाम पर शो क्यों हो रहा है?
    पूर्व मेयर : अगर मेरे नाम पर शो हो रहा है तो आप जो कहेंगे वैसा करने को तैयार हूं। उस मैडम के बारे में बता दें, जिसने मुझे तीन दिन डिजिटल अरेस्ट किया।
    साइबर ठग : कोई जवाब नहीं
    पूर्व मेयर : क्या मैं अपराधी हूं। मेरे पास कितना जेवर है, कितना खातों में धन है, ये क्यों पूछा जा रहा है?
    साइबर ठग : कोई जवाब नहीं
    पूर्व मेयर : मुझे इसका वेरिफिकेशन चाहिए। जिस नंबर के बारे में आप बता रहे हैं उसे कौन चला रहा है?
    साइबर ठग : आपको पूरी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा माल लगेगा।
    पूर्व मेयर : क्या कहा, क्या लगेगा?
    साइबर ठग : माल मतलब पैसा देना पड़ेगा।
    पूर्व मेयर : नाराज होते हुए- हम पैसा भी देंगे और जूता भी देंगे। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसके बाद ठग फोन काट देता है।