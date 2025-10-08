ममेरे भाई को पहले गोली मारी, फिर फरसे से काटी गर्दन... पांच घंटे लाश के पास बैठा रहा हत्यारोपित

अलीगढ़ के हरदुआगंज में एक व्यक्ति ने अपने ममेरे भाई की गोली मारकर और फिर फरसे से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्यारोपी को शक था कि उसका ममेरा भाई उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था और उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। हत्या के बाद वह पांच घंटे तक शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

संसू, जागरण हरदुआगंज(अलीगढ़)। बुलंदशहर में एक हत्या में सजा काट कर आए तीन वर्ष से ससुराल में रह रहे एक युवक ने अपने ही ममेरे भाई की हत्या कर दी। पहले पीछे से गोली मारी और फिर फरसे से वार कर गर्दन अलग कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हत्या के बाद पांच घंटे वहीं बैठा रहा। हत्या की वजह ममेरे भाई द्वारा आरोपित की पत्नी पर बुरी नजर डालना और उसके गांव के दुश्मनों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचना सामने आया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पांच साल पहले हत्या के मामले में गया था जेल बुलंदशहर जिले के थाना पहासू के गांव कसूमी निवासी बंटी वर्ष 2008 में गांव के ही एक युवक की हत्या के आरोप में जेल गया था। 14 वर्ष की सजा काटने के बाद गांव लौटा तो रंजिश के चलते वर्ष 2022 में वह अपनी ससुराल हरदुआगंज क्षेत्र के गांव रहसूपुर में पत्नी कमलेश व दो बेटियों के साथ रहने लगा था।

सीओ ने दी जानकारी, पत्नी पर बुरी नजर रखने का आरोप सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि बंटी को विजयगढ़ के गांव भटौटी निवासी ममेरा भाई देवू पर उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखने का शक था। इस वजह से उसने देवू को घर आने से मना किया था। बंटी को शक हुआ कि वह कसूमी के उसके दुश्मनों के साथ मिल गया है।